Про те, як ставити наголос правильно в довжинах та вимірювальних приладах, щоб не плутатися, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Багній.

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Як правильно наголошувати – сантимЕтр чи сантИметр

Часто з наголосами плутаються у мірах довжини, кажучи сантИметр, мілІметр та інше.

Але тут слід послуговуватися таким правилом – за основу брати слово "метр", а у ньому ставиться наголос на "Е". А тому в усіх мірах, де є слово метр, наголос ставиться на "Е":

мілімЕтр,

децимЕтр,

сантимЕтр,

мЕтр,

кіломЕтр.

Однак, якщо говоримо про слова, що позначають вимірювальні прилади, у яких є частка метр, то наголошуємо голосну, що передує слову "метр":

ампЕрметр

барОметр,

спідОметр,

термОметр,

дозИметр,

тонОметр,

спиртОмерт.

Як наголошувати міри довжини: дивіться відео

Такі прості асоціативні правила, як і мнемонічні фрази КаФе ПТаХ та Мавпа Буф для правил української мови, допомагають одразу запам'ятати, як наголошувати довжини. Говоріть українською правильно!