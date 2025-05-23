Про те, як ставити наголос правильно в довжинах та вимірювальних приладах, щоб не плутатися, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Ольги Багній.

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Як правильно наголошувати – сантимЕтр чи сантИметр

Часто з наголосами плутаються у мірах довжини, кажучи сантИметр, мілІметр та інше.

Але тут слід послуговуватися таким правилом – за основу брати слово "метр", а у ньому ставиться наголос на "Е". А тому в усіх мірах, де є слово метр, наголос ставиться на "Е":

  • мілімЕтр,
  • децимЕтр,
  • сантимЕтр,
  • мЕтр,
  • кіломЕтр.

Однак, якщо говоримо про слова, що позначають вимірювальні прилади, у яких є частка метр, то наголошуємо голосну, що передує слову "метр":

  • ампЕрметр
  • барОметр,
  • спідОметр,
  • термОметр,
  • дозИметр,
  • тонОметр,
  • спиртОмерт.

Як наголошувати міри довжини: дивіться відео

Такі прості асоціативні правила, як і мнемонічні фрази КаФе ПТаХ та Мавпа Буф для правил української мови, допомагають одразу запам'ятати, як наголошувати довжини. Говоріть українською правильно!