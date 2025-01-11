Правила української мови не є найлегшими. Але навчання можна зробити жвавим і цікавим при підготовці до НМТ, використовуючи мнемонічні фрази. 24 Канал познайомить з деякими з них.

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Чому кафе та мавпа у правилах мови

Головне завдання мнемонічної фрази – полегшити запам'ятовування складного, викликавши приємну асоціацію. Тому фрази можуть бути кумедні, дивні, смішні, але легкі та нести шифр і викликати асоціацію.

В українській мові уже сформувалась низка мнемонічних фраз, якими послуговуються вчителі мови. Одна з них – КаФе ПТаХ.

Правило ж стосується написання префіксу у слові с- чи з-. С- пишемо тільки перед к, ф, п, т, х (простіше запам'ятати як КаФе ПТаХ): сказати, спалити, сфотографувати, створити, схвалити. А в усіх інших випадках маємо з-.

Кафе Птах / інфографіка "Мова – ДНК нації"

Запрошую у кафе "Птах": дивіться відео

Є ще інші варіанти фрази для запам’ятовування цього правила:

Т ихо Х одить К іт П о Ф абриці

ихо одить іт о абриці К азав П етро: " Т реба ф арбувати х ату".

азав етро: " реба арбувати ату". К оли П ідеш Т и Ф арбувати Х ату

оли ідеш и арбувати ату К оли Т и Ф едоре П ерестанеш Х воріти

оли и едоре ерестанеш воріти Т ато К упив П етрику Ф отоапарат " Х арків".

ато упив етрику отоапарат " арків". К а П е Т и Х а Ф едорівна

а е и а едорівна КаПеТуХа еФ

Тут обирайте на свій смак чи придумайте власну!

У чому секрет МаВПи БуФ? А правило говорить, що після губних приголосних М, В, П, Б, Ф перед голосними Я, Ю, Є, Ї пишеться апостроф.

Наприклад: м'яч, в'юн, п'ять, б'ють, ф'ючерс, жираф'ячий.

Хто ж така Мавпа Буф / інфографіка "Українська – це круто!"

Є й інший варіант: Бабуся Подарувала Веселій Марійці Робочий Фартушок. Тут уже зазначили і Р – кур'єр. Тільки не забудьте, що правило діє при твердій і роздільній вимові перед я, ю, є, ї.

З такими фразами – значно простіше!