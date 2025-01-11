Правила української мови не є найлегшими. Але навчання можна зробити жвавим і цікавим при підготовці до НМТ, використовуючи мнемонічні фрази. 24 Канал познайомить з деякими з них.
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Чому кафе та мавпа у правилах мови
Головне завдання мнемонічної фрази – полегшити запам'ятовування складного, викликавши приємну асоціацію. Тому фрази можуть бути кумедні, дивні, смішні, але легкі та нести шифр і викликати асоціацію.
В українській мові уже сформувалась низка мнемонічних фраз, якими послуговуються вчителі мови. Одна з них – КаФе ПТаХ.
Правило ж стосується написання префіксу у слові с- чи з-. С- пишемо тільки перед к, ф, п, т, х (простіше запам'ятати як КаФе ПТаХ): сказати, спалити, сфотографувати, створити, схвалити. А в усіх інших випадках маємо з-.
Кафе Птах / інфографіка "Мова – ДНК нації"
Запрошую у кафе "Птах": дивіться відео
Є ще інші варіанти фрази для запам’ятовування цього правила:
- Тихо Ходить Кіт По Фабриці
- Казав Петро: "Треба фарбувати хату".
- Коли Підеш Ти Фарбувати Хату
- Коли Ти Федоре Перестанеш Хворіти
- Тато Купив Петрику Фотоапарат "Харків".
- КаПеТиХа Федорівна
- КаПеТуХа еФ
Тут обирайте на свій смак чи придумайте власну!
У чому секрет МаВПи БуФ? А правило говорить, що після губних приголосних М, В, П, Б, Ф перед голосними Я, Ю, Є, Ї пишеться апостроф.
Наприклад: м'яч, в'юн, п'ять, б'ють, ф'ючерс, жираф'ячий.
Хто ж така Мавпа Буф / інфографіка "Українська – це круто!"
Є й інший варіант: Бабуся Подарувала Веселій Марійці Робочий Фартушок. Тут уже зазначили і Р – кур'єр. Тільки не забудьте, що правило діє при твердій і роздільній вимові перед я, ю, є, ї.
З такими фразами – значно простіше!