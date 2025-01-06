Чимало з нас, свідомо чи ні, використовували слова-паразити. Вони є частиною живого спілкування, але найчастіше псують мовлення. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!", посилаючись на тікток @natko.ua, визначив найпоширеніші слова-паразити та як їх замінити.

Дивіться також Цих трьох слів в українській мові не існує, але ви досі ними користуєтесь

На які відповідники замінимо слова-паразити

Слова-паразити використовуються з кількох причин:

брак словникового запасу, тому повторюється те саме слово;

розгубленість, страх, невпевненість у певних ситуаціях;

коли потрібно зробити паузу і влучно підібрати слово чи відповідь.

Найчастіше словами-паразитами бувають слова з інших мов чи кальки на них, які ввійшли у користування. Це зазвичай емоційні вигуки, чи слова-вставки. Які можуть не нести змістового навантаження та повторюватися кілька разів в одному реченні. Однак, вони вважаються "мовними бур'янами", яких варто уникати та замінити на низку влучних українських відповідників.

Наведемо найпоширеніші слова, зазвичай з російської мови, які використовуються, та якими словами їх можна замінити.

блін – трясця, хай йому грець, дідько, тиць, моя радість

трясця, хай йому грець, дідько, тиць, моя радість капєц – лишенько, жах, жахіття

лишенько, жах, жахіття канєшно – звичайно, згода, гаразд

– звичайно, згода, гаразд кстаті – до речі, зауважу, до того ж

до речі, зауважу, до того ж фігушки – дзуськи, а дулі тобі

дзуськи, а дулі тобі чуть-чуть – ледь-ледь, заледве, лише, крихточку

Замінимо слова-паразити: дивіться відео

це жесть – лихо, лишенько, халепа, жах, ой леле, трясця

– лихо, лишенько, халепа, жах, ой леле, трясця да / єс / ок / гут / офкос – так, звичайно, згода, гаразд

– так, звичайно, згода, гаразд прівєт – привіт!, вітаю!

– привіт!, вітаю! пока – бувай!, прощавай!, па-па!

– бувай!, прощавай!, па-па! почті – майже

– майже вау – овва!, ого!

– овва!, ого! тоже – теж, також

Без слів-паразитів: дивіться відео

вообще – геть, взагалі, зовсім, ніц

геть, взагалі, зовсім, ніц тіпа – типу, як, наче, начебто, нібито, немовби, немовбито, у вигляді, подібно (чимало слів-замінників, правда?!)

– типу, як, наче, начебто, нібито, немовби, немовбито, у вигляді, подібно (чимало слів-замінників, правда?!) корочє – коротше, словом, одним словом, на загал, коротко кажучи.

Уміння говорити чітко та виразно формується. Але культура мовлення передбачає уникання слів-паразитів! Плекаймо мову!