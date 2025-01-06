Чимало з нас, свідомо чи ні, використовували слова-паразити. Вони є частиною живого спілкування, але найчастіше псують мовлення. 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!", посилаючись на тікток @natko.ua, визначив найпоширеніші слова-паразити та як їх замінити.
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На які відповідники замінимо слова-паразити
Слова-паразити використовуються з кількох причин:
- брак словникового запасу, тому повторюється те саме слово;
- розгубленість, страх, невпевненість у певних ситуаціях;
- коли потрібно зробити паузу і влучно підібрати слово чи відповідь.
Найчастіше словами-паразитами бувають слова з інших мов чи кальки на них, які ввійшли у користування. Це зазвичай емоційні вигуки, чи слова-вставки. Які можуть не нести змістового навантаження та повторюватися кілька разів в одному реченні. Однак, вони вважаються "мовними бур'янами", яких варто уникати та замінити на низку влучних українських відповідників.
Наведемо найпоширеніші слова, зазвичай з російської мови, які використовуються, та якими словами їх можна замінити.
- блін – трясця, хай йому грець, дідько, тиць, моя радість
- капєц – лишенько, жах, жахіття
- канєшно – звичайно, згода, гаразд
- кстаті – до речі, зауважу, до того ж
- фігушки – дзуськи, а дулі тобі
- чуть-чуть – ледь-ледь, заледве, лише, крихточку
Замінимо слова-паразити: дивіться відео
- це жесть – лихо, лишенько, халепа, жах, ой леле, трясця
- да / єс / ок / гут / офкос – так, звичайно, згода, гаразд
- прівєт – привіт!, вітаю!
- пока – бувай!, прощавай!, па-па!
- почті – майже
- вау – овва!, ого!
- тоже – теж, також
Без слів-паразитів: дивіться відео
- вообще – геть, взагалі, зовсім, ніц
- тіпа – типу, як, наче, начебто, нібито, немовби, немовбито, у вигляді, подібно (чимало слів-замінників, правда?!)
- корочє – коротше, словом, одним словом, на загал, коротко кажучи.
Уміння говорити чітко та виразно формується. Але культура мовлення передбачає уникання слів-паразитів! Плекаймо мову!