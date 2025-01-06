Многие из нас, сознательно или нет, использовали слова-паразиты. Они являются частью живого общения, но чаще всего портят речь. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!", ссылаясь на тикток @natko.ua, определил самые распространенные слова-паразиты и как их заменить.

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На какие соответствия заменим слова-паразиты

Слова-паразиты используются по нескольким причинам:

нехватка словарного запаса, поэтому повторяется одно и то же слово;

растерянность, страх, неуверенность в определенных ситуациях;

когда нужно сделать паузу и точно подобрать слово или ответ.

Чаще всего словами-паразитами бывают слова из других языков или кальки на них, которые вошли в пользование. Это обычно эмоциональные восклицания, или слова-вставки. Которые могут не нести смысловой нагрузки и повторяться несколько раз в одном предложении. Однако, они считаются "языковыми сорняками", которых следует избегать и заменить на ряд точных украинских соответствий.

Приведем самые распространенные слова, обычно из русского языка, которые используются, и какими словами их можно заменить.

блин – трясця, хай йому грець, дідько, тиць, моя радість

трясця, хай йому грець, дідько, тиць, моя радість капец – лишенько, жах, жахіття

лишенько, жах, жахіття конечно – звичайно, згода, гаразд

– звичайно, згода, гаразд кстати – до речі, зауважу, до того ж

до речі, зауважу, до того ж фигушки – дзуськи, а дулі тобі

дзуськи, а дулі тобі чуть-чуть – ледь-ледь, заледве, лише, крихточку

Заменим слова-паразиты: смотрите видео

это жесть – лихо, лишенько, халепа, жах, ой леле, трясця

– лихо, лишенько, халепа, жах, ой леле, трясця да / ес / ок / гут / оффкос – так, звичайно, згода, гаразд

– так, звичайно, згода, гаразд привет – привіт!, вітаю!

– привіт!, вітаю! пока – бувай!, прощавай!, па-па!

– бувай!, прощавай!, па-па! почти – майже

– майже вау! – овва!, ого!

– овва!, ого! тоже – теж, також

Без слов-паразитов: смотрите видео

вообще – геть, взагалі, зовсім, ніц

геть, взагалі, зовсім, ніц типа – типу, як, наче, начебто, нібито, немовби, немовбито, у вигляді, подібно (чимало слів-замінників, правда?!)

– типу, як, наче, начебто, нібито, немовби, немовбито, у вигляді, подібно (чимало слів-замінників, правда?!) короче – коротше, словом, одним словом, на загал, коротко кажучи

Умение говорить четко и выразительно формируется. Но культура речи предполагает избегание слов-паразитов! Давайте лелеять язык!