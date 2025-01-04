Язык естественно меняется со временем, меняются правописание и аббревиатуры. Но часто, слова еще остаются не только в речи, но и на письме. Стремимся избежать путаницы и 24 Канал, ссылаясь на видео в тиктоке @litera.zno рассказывает, каких слов в украинском языке не существует.

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Не используйте эти слова – их не существует

Украинское правописание претерпевало несколько редакций и менялось в соответствии с давними традициями и новыми требованиями времени. И сегодня мы пользуемся редакцией 2021 года. А, соответствии с ним, ряд слов изменил свое правописание, изменились и аббревиатуры, к которым мы привыкли.

В частности, это касается аббревиатур учебных заведений – ВУЗ, ЗОШ, ДС – уже не существует. Аббревиатура ВУЗ – высшее учебное заведение, вообще не логична, потому что у нас не учоба, а "навчання" но и ВНЗ – тоже не правильно. Ведь согласно новым требованиям, для обозначения образовательных учреждений используется слово – заведение на первом месте. Поэтому:

не ВНЗ (вищий навчальний заклад), а – заклад вищої освіти – ЗВО иногда еще "виш";

– иногда еще "виш"; не ЗОШ (загальноосвітня школа), а – ЗЗСО (заклад загальної середньої освіти);

не ДС (дитячий садок), – а ЗДО (заклад дошкільної освіти) ;

; не ПО (позашкілька освіта), а – ЗПО (заклад позашкільної освіти).

Ошибочным является употребление слова двухста. Слова двухСТА – не существует! У родительном падеже этого числительного окончание будет СОТ! Поэтому правильными версиями будет – двухСОТ, трехСОТ и так далее.

Еще слова, окончания которых употребляют неправильно в именительном падеже единственного числа – природній и зворотній. А правильные варианты – "природний" (макіяж природний) і "зворотний" (зворотний зв'язок), тоесть с окончанием -ий.

Каких слов не существует: смотрите видео

Исправить эти ошибки в своей речи не сложно, поэтому забудьте о неправильных вариантах.