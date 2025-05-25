Подборку из пяти древних украинских слов и их значение предлагает 24 Канал, ссылаясь на блог show_rami.
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Знаете ли вы значение этих слов
Украинский язык изучать интересно, это необязательно о правилах, а об изучении слов и их значения. Вам на помощь придут толковые словари и словари синонимов. И вы можете удивиться, как звучанию, так и значению некоторых из этих слов.
Блогер rami_al_shaer именно таким образом открывает для себя родной язык. Попробуйте проверить, знаете ли вы значение слов из его подборки, слышали ли их раньше и используете ли в своей речи.
Трунок – буквально – это напиток. Но может быть в значении:
- напитка, которым наслаждаются,
- напиток – отвар лечебных трав,
- алкогольный напиток,
- пьянящий аромат, благовония,
- и даже – желудок.
Поэтому здесь стоит обратить внимание на контекст предложения.
- "Березовий сік... Ніжний трунок весняний, Що годує і поїть ледь помітні бруньки". Любомир Дмитренко.
- "Над ланами гуляв вітерець, напахчений весняними трунками".
- "Я випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть". Иван Франко.
Герць – поединок, как силовой, так и словесный.
"Вершники з обох боків розступилися й дали місце для герцю". Натан Рыбак.
Либонь – слово означает неуверенность или сомнение, или возможности какого-то события. Его можно заменить словом – якобы, вероятно. А еще употребляется как вставное слово.
"- З ким це вона забалакалась? Либонь Прокіп Кандзюба? Таки він". Иван Коцюбинский.
Незугарный – неуклюжий, неумелый, неповоротливый или некрасивый с лица или фигуры, если говорим о человеке. Но можно так сказать и о кое-как выполненной работе или смастеренной, сшитой вещи.
"Мелашка була молода, незугарна до важкої роботи" Иван Нечуй-Левицкий.
- Як заспіває [Варя], то аж за серце вхопить. А плаття пошите до пуття сама незугарна". Алесь Донченко.
Гульвиса – тот, кто любит гулянки, дебоши, устраивать легкомысленные выходки и выдумки. Можно сказать еще гультипака, затейник, сорванец.
"Тільки баский вітер-гульвіса хизувався своєю вдачею, гасав серед дерев, шматував стріхи".
5 интересных слов: смотрите видео
Что вы знали из этой подборки? Возьмите и себе за привычку читать словари, и знакомиться с диалектами, например львовским и зарпатским. Обогащайте речь и расширяйте кругозор!