Подборку из пяти древних украинских слов и их значение предлагает 24 Канал, ссылаясь на блог show_rami.

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Знаете ли вы значение этих слов

Украинский язык изучать интересно, это необязательно о правилах, а об изучении слов и их значения. Вам на помощь придут толковые словари и словари синонимов. И вы можете удивиться, как звучанию, так и значению некоторых из этих слов.

Блогер rami_al_shaer именно таким образом открывает для себя родной язык. Попробуйте проверить, знаете ли вы значение слов из его подборки, слышали ли их раньше и используете ли в своей речи.

Трунок – буквально – это напиток. Но может быть в значении:

напитка, которым наслаждаются,

напиток – отвар лечебных трав,

алкогольный напиток,

пьянящий аромат, благовония,

и даже – желудок.

Поэтому здесь стоит обратить внимание на контекст предложения.

"Березовий сік... Ніжний трунок весняний, Що годує і поїть ледь помітні бруньки ". Любомир Дмитренко.

". Любомир Дмитренко. "Над ланами гуляв вітерець, напахчений весняними трунками".

"Я випити вип'ю, бо щось мене в трунку млоїть". Иван Франко.

Герць – поединок, как силовой, так и словесный.

"Вершники з обох боків розступилися й дали місце для герцю". Натан Рыбак.

Либонь – слово означает неуверенность или сомнение, или возможности какого-то события. Его можно заменить словом – якобы, вероятно. А еще употребляется как вставное слово.

"- З ким це вона забалакалась? Либонь Прокіп Кандзюба? Таки він". Иван Коцюбинский.

Незугарный – неуклюжий, неумелый, неповоротливый или некрасивый с лица или фигуры, если говорим о человеке. Но можно так сказать и о кое-как выполненной работе или смастеренной, сшитой вещи.

"Мелашка була молода, незугарна до важкої роботи" Иван Нечуй-Левицкий.

- Як заспіває [Варя], то аж за серце вхопить. А плаття пошите до пуття сама незугарна". Алесь Донченко.

Гульвиса – тот, кто любит гулянки, дебоши, устраивать легкомысленные выходки и выдумки. Можно сказать еще гультипака, затейник, сорванец.

"Тільки баский вітер-гульвіса хизувався своєю вдачею, гасав серед дерев, шматував стріхи".

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Что вы знали из этой подборки? Возьмите и себе за привычку читать словари, и знакомиться с диалектами, например львовским и зарпатским. Обогащайте речь и расширяйте кругозор!