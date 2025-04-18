Сравниваем самые распространенные слова Львовщины и Закарпатья. Подборку из нескольких слов предлагает 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_.

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Понятны ли вам слова львовского и закарпатского говоров

Блогер Кристина Готра с подругой сравнивают, как будут звучать распространенные, будничные слова в закарпатском и львовском диалектах. Проверьте себя, как вы их понимаете и так ли говорят на вашей малой Родине.

Словарик девушек (далее Л – Львовщина, З – Закарпатье):

Чашка: Л – филижанка, З – финджя;

Тряпка: Л – мытка, З – ряндя;

Таз: Л – тазик, З – лавор;

Обувь: Л – мешты, З – боганчи;

Тётя: Л – цьотка, З – тютка;

Муж сестры: Л – швагер, С – шовгер;

Жена брата: Л – братова, С – шовґоринька;

В украинском языке для всех родственников есть свои названия, но они отличаются еще и регионально.

Деруны: Л – пляцки из тертой бульбы, С – рипляники.

Львовская гвара и закарпатская беседа: смотрите видео

Какие слова вам знакомы, или используются в вашем регионе?