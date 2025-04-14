Немало терминов в украинском и русском языке имеют сходное звучание, и это неудивительно, ведь эти слова заимствованы из немецкого или французского языков. Однако, мы имеем и собственные обозначения, которые стоит знать. О самых распространенных ошибках рассказывает 24 Канал, ссылаясь на портал "Вежа".

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Как на украинском называть инструмент из кабинета трудового

Со столярным или слесарным орудием ребята знакомятся с детства, если не дома с отцом или дедушкой, то в кабинете трудового обучения в школе – точно.

Но чтобы не навязывать русизмы или кальки, стоит сразу называть инструменты украинской терминологией. Даже если название схоже с русским, то в украинском имеет свое звучание. Это объясняется тем, что немало обозначений заимствовано из других языков – английского, немецкого, французского.

Однако есть названия, которые сразу звучат неестественно, и свидетельствуют о кальку, как, например, "тиски" или "гвоздодер".

Поэтому исправим самые распространенные ошибки:

собственно, лучше не "инструмент" – а "орудие";

не "тиски" – а "лещата";

не "щипцы" или "клещи" – а "клІщи";

не "отвёртка" – а "викрутка";

не "уровень" – а "васервага" или "рівень";

не "пила" – а "пилка", но есть и "ножівка";

не "лезвие" – а "лезо";

не "проволока" – а "дріт";

не "гвоздь" – а "цвях";

не "гвоздодер" – а "обценьки";

но в виде лома – "ломик-цвяходер", "цвяхосмик" или лапка.

Как отличить калькированный вариант от украинского, и просто – у русизма есть звучание через "і" или "ьо", как в словах – напильник, паяльник или отвьортка.

А когда вам нужна помощь с ремонтом, то вы вызываете "майстра", а не мастера. Часто это бывает "слюсар", а не слесарь или "сантехнік", а не "сантехник".

Как сказать "тискі" на украинском: смотрите видео

Конечно, это далеко не весь перечень оборудования или орудия, для обозначения которого используем русизмы. Ранее 24 Канал писал, как будет на украинском "подшипник".

Поэтому стоит узнавать и избавляться от русизмов из своей речи.