Чимало термінів в українській і російській мові мають подібне звучання, і це не дивно, адже ці слова запозичені з німецької чи французької мов. Однак, ми маємо і власні позначення, які варто знати. Про найпоширеніші помилки розповідає 24 Канал, посилаючись на портал "Вежа".

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Як українською називати інструмент з кабінету трудового

Зі столярним чи слюсарним знаряддям хлопці знайомляться з дитинства, якщо не у дома з батьком чи дідусем, то у кабінеті трудового навчання у школі – точно.

Але щоб не нав'язувати русизми чи кальки, варто одразу називати інструменти українською термінологією. Навіть якщо назва схожа з російською, то в українській має своє звучання. Це пояснюється тим, що чимало позначень запозичено з інших мов – англійської, німецької, французької.

Проте є назви, які одразу звучать неприродно, і свідчать про кальку, як, наприклад, "тіски" чи "гвоздодьор".

Тому виправмо найпоширеніші помилки:

власне, краще не "інструмент" – а "знаряддя";

не "тіски" – а "лещата";

не "щіпци" чи "клєщІ" – а "клІщі";

не "отвьортка" – а "викрутка";

не "уровєнь" – а "васервага" чи "рівень";

не "піла" – а "пилка", але маємо і "ножівку";

не "лезвіє" – а "лезо";

не "проволока" – а "дріт";

не "гвоздь" – а "цвях";

не "гвоздодьор" – а "обценьки";

однак у вигляді лома – "ломик-цвяходер", "цвяхосмик" чи лапка.

Як відрізнити калькований варіант від українського, та просто – у русизму є звучання через "і" чи "ьо", як у словах – напільнік, паяльнік чи отвьортка.

А коли вам потрібна допомога з ремонтом, то ви викликаєте майстра, а не "мастєра". Часто це буває слюсар, а не "слєсарь" чи сантехнік, а не "сантєхнік".

Як сказати "тіскі" українською: дивіться відео

Звісно, це далеко не весь перелік обладнання чи знаряддя, для позначення якого використовуємо русизми. Раніше 24 Канал писав, як буде українською "подшипнік".

Тому варто дізнаватися та позбавлятися росіянізмів зі свого мовлення.