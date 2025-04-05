В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!", 24 Канал рассказывает как на украинский переводится "глазунья", ссылаясь на @sametak1064.

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Как же будет "глазунья"

Готовили на завтрак "яишницу глазунью"? Знайте – такого блюда в украинском языке нет – это русизм.

Это вкусное и полезное утреннее блюдо, у которого не размешан желток с белком, имеет свое название – "оката яєшня". А объяснение очень простое – в украинском языке нет слова глаза, но есть – "очі".

Поэтому запомните название блюда и на чем оно готовится:

не яичница – а "яєчня" или "яєшня" ;

; не глазунья – а "оката яєчня" ;

; не яичница-болтунья – а " яєчня зі збитих яєць" или омлет

не растительное масло – а "олія";

не сливочное масло – а "вершкове масло" ;

; а еще его не "жарят" – а "смажать".

Блюд из яиц много и готовить их можно разным способом. А еще яйца могут быть как отдельным блюдом, так и компонентом других блюд – как теста для вкусных пончиков или пампушек.

А о вареных яйцах следует сказать по-украински:

не яйцо в смятку – а яйцо сваренное "вкруту" (когда желток жидкий) или "круте".

Как назвать "глазунью": смотрите видео

А есть яйца на завтрак еще и очень полезно. Они закрывают сразу несколько потребностей организма: дольше дают чувство сытости, потому что содержат белок; улучшают работу мозга – бдительность и внимание; положительно влияют на зрение.

Смакуйте полезный продукт и говорите на украинском!