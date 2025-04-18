Порівнюємо найпоширеніші слова Львівщини та Закарпаття. Добірку з кількох слів пропонує 24 Канал, посилаючись на тікток @_kristina_gotra_.

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Чи зрозумілі вам слова львівської та закарпатської говірок

Блогер Христина Готра з подругою порівнюють, як звучатимуть поширені, буденні слова у закарпатському та львівському діалектах. Перевірте себе, як ви їх розумієте та чи так говорять на вашій малій Батьківщині.

Словничок дівчат (далі Л – Львівщина, З – Закарпаття):

Чашка: Л – філіжанка, З – фінджя;

Ганчірка: Л – митка, З – ряндя;

Таз: Л – тазік, З – лавор;

Взуття: Л – мешти, З – боґанчі;

Тітка: Л – цьотка, З – тютка;

Чоловік сестри: Л – шваґер, З – шовґер;

Дружина брата: Л – братова, З – шовґоринька;

В українській мові для усіх родичів є свої назви, але вони відрізняються ще й регіонально.

Деруни: Л – пляцки з тертої бульби, З – ріпляники.

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Які слова вам знайомі, чи використовуються у вашому регіоні?