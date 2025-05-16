У різних куточках Закарпаття діалект різниться. Про варіанти звучання популярних слів розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Креативна Жона.

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Чи зрозумілі вам ці слова по-закарпатськи

Блогер Креативна Жона, родом із Закарпаття, популяризує свій діалект у популярних соцмережах. Його особливість в тому, що він містить чимало архаїзмів, вирізняється збереженням ряду давніх елементів фонетики, граматики, лексики. А також, межуючи з багатьма країнами, містить чимало запозичених з інших мов (румунської, угорської та словацької) слів, але уже в певній "обробці".

Його звучання не завжди зрозуміле українцям з інших регіонів. Та навіть у різних містах Закарпаття позначення предметів інше.

Пропонуємо вам словничок популярних слів та як вони звучать у Тячеві та Ужгороді (далі Т та У – відповідно).

хлопець: У – леґінь, Т – фатюв;

кукурудза: У – тинґириця, Т – мелай;

скільки: У – кільо, Т – кульо;

швидко: У – шіковно, Т – малося май кивай;

сковорідка: У – палачінтовка, Т – фандел;

драбина: У – лазива, Т – луйтра;

тато: У – няньо, Т – отиць;

гойдалка: У – гомбалка, Т – гіцалка;

праска: У – біґлязь, Т – тиґлазув;

сережки: У – завушниці, Т – кугутка.

Закарпатський діалект: дивіться відео

Закарпатський діалект, у порівнянні з полтавським, про який 24 Канал писав раніше, звучить незвичніше. Але він – частина української мови, культури, історії. Тому кілька слів з нього варто мати у своєму словниковому запасі заради різноманіття.

Пізнавайте українську мову та говоріть нею!