Як правильно звертатися до чоловіка з іменем Дмитро українською, розповідає 24 Канал, звертаючись на пояснення Good House.

Дивіться також Назвали слово 2025 року за версією Collins Dictionary

Чи варто казати Мітя на Дмитра українською?

В українській мові чимало запозичених імен з різних мов, які трансформувавшись, стали дуже популярними уже давно.

Одне з найпоширеніших імен в Україні – Дмитро, понад 450 000 носіїв. Ім'я походить з давньогрецької мови. А саме від слова Δημήτριος (Деметріос) – "той, хто належить Деметрі", богині землі та родючості. Воно символізує зв’язок із природою, життєдайними силами та плодючістю. Дмитри – рішучі, мудрі та емоційно стабільні люди, здатні вести за собою та бути надійною опорою для своїх близьких.

Українською правильне написання імені саме Дмитро, а не – Дмітрій. Це офіційна й літературна форма, яку варто використовувати в документах, офіційних зверненнях, освітньому та культурному контексті.

Найчастіше короткою форму імені, яку можна почути сьогодні є Діма.

Однак, українською маємо й інші варіанти:

Дмитрик,

Дмитрусь,

Дмитрусик,

Дмитронько,

Дмитрочко,

Дмитруньо.

По батькові: Дмитрович – для чоловіків, Дмитрівна – для жінок.

Втім, тривалий вплив російської мови вплинув на короткі та пестливі форми, які ми вважаємо "своїми", серед них – Дімаша, Дімаха, Мітя, Мітюша, Мітяха, Мітяша, Мітяй.

Але такі скорочення імен -ша, -ха, -га (Ілюха, Льоха, Сєрьога) – не характерні для української мови. Та й звучання імені традиційно через "и" – Митя, такий варіант можна було зустріти раніше, але сьогодні уже не популярне, на відміну від російської. Але "Митя", міг бути і Митрофаном.

На жаль, у побуті часто трапляються форми, що прийшли з російської мови: "Дімон", "Дімочка" – це кальки з російської, які не мають українського культурного підґрунтя.

Кожна мова має своє звучання. І мова починається з імені, яке має звучати українською – уникайте росіянізмів.

Коли ми називаємо людину її справжнім українським ім’ям, ми підтримуємо традицію, повагу до коріння та уникаємо чужорідних нашарувань та росіянізмів. Говоріть українською!