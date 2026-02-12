Як називається цей співочий птах українською, розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу "Горох".

Як же українською називається "дрозд"?

Цього птаха ви можете побачити навіть сьогодні – чорний, менший за галку і грака (не "грача"), більший за горобця, з виразним яскраво-жовтим дзьобом тішить співом навіть в сильні морози.

Хтось і не знає його назви, а хтось називає – дрозд. Хоч українською назва дуже схожа, але різниться літерою, а відповідно – звучанням, птах називається – дрізд. А латинська назва – Turdus merula або дрізд чорний. Саме цей вид може як зимувати, так і відлітати в теплі краї.

Назва пташки походить з праслов'янської мови drozdъ (drozgъ) ‹ *trozdъ, тому у багатьох слов'янських мовах має дуже схожу назву: російською та білоруською – дрозд, польською – drozg, словенською – drozn.

Цікаво, що ця одна інша літера фігурує лише в однині в іменному відмінку, а у інших – "і", змінюється на "о".

Називний: дрізд

Родовий: дрозда

Давальний: дроздові / дрозду

Знахідний: дрозда

Орудний: дроздом

Місцевий: (на) дрозді / дрозду

Кличний: дрозде.

І у множині теж – дрозди, а не дрізди.

Тому може видаватися, що і назва пташки – дрозд. Але ні, правильно – дрізд, а ще маємо діалектизми: кіс, але у родовому відмінку – коса.