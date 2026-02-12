Як називається цей співочий птах українською, розповідаємо з посиланням на пояснення ресурсу "Горох".
Як же українською називається "дрозд"?
Цього птаха ви можете побачити навіть сьогодні – чорний, менший за галку і грака (не "грача"), більший за горобця, з виразним яскраво-жовтим дзьобом тішить співом навіть в сильні морози.
Хтось і не знає його назви, а хтось називає – дрозд. Хоч українською назва дуже схожа, але різниться літерою, а відповідно – звучанням, птах називається – дрізд. А латинська назва – Turdus merula або дрізд чорний. Саме цей вид може як зимувати, так і відлітати в теплі краї.
Назва пташки походить з праслов'янської мови drozdъ (drozgъ) ‹ *trozdъ, тому у багатьох слов'янських мовах має дуже схожу назву: російською та білоруською – дрозд, польською – drozg, словенською – drozn.
Цікаво, що ця одна інша літера фігурує лише в однині в іменному відмінку, а у інших – "і", змінюється на "о".
Називний: дрізд
Родовий: дрозда
Давальний: дроздові / дрозду
Знахідний: дрозда
Орудний: дроздом
Місцевий: (на) дрозді / дрозду
Кличний: дрозде.
І у множині теж – дрозди, а не дрізди.
Тому може видаватися, що і назва пташки – дрозд. Але ні, правильно – дрізд, а ще маємо діалектизми: кіс, але у родовому відмінку – коса.
- З одного куща випурхнув дрізд. (Олесь Донченко)
- Більшість гнізд дроздів розташовані у дібровах, вільшняках, борах та суборах. (з наукової літератури)
- Ліс аж дзвенить від пташиного співу. Ось я чую співочого дрозда. (Олександр Копиленко).
І звичайно, від назви цієї пташки утворилося низка прізвищ: Дрізд, Дрозд, Дроздов, Дрозденко, Дроздович, Дроздик, Дроздяк.
Є села Дрозди в Дніпропетровській області та Дроздів в Рівненській області, та Дроздовичі у Львівській області.
Та навіть, за одною з версій, походження назви міста Косів (Івано-Франківська область) пов’язують із гуцульською назвою птаха дрозда – "кос". Також існує тлумачення, що назва означає "сонячне осоння" (тільки не "солнцепєк").
А ще з цією пташкою пов'язаний вислів "давати / дати дрозда". Він означає бити чи горомити кого-небудь або ж робити щось незвичне чи відчайдушне. Та навіть – лаяти чи сварити кого-небудь.
- – Отаке-то, товаришу кошовий отамане. Колись ти тут давав дрозда султанам, а ми, як бачиш, .. фонграфам. (Микола Рудь).
- Наталка після іменин каялася .. перед Костею.., бо знов, видно, підпивши, "давала дрозда". (Олесь Гончар)
- Михайло підтримав пропозицію страйкарів, за що йому начальство пізніше дало дрозда і розгнівалося. (Володимир Винниченко)
Спів дрозда: дивіться відео Всеволода Жовтенка
Що ви знаєте про дрозда?
Ця пташка є однією з найулюленіших для спостереження орнітологами, не полохлива і тішить співом. А ще про неї можна зібрати цікаві факти.
Рід нараховує 88 видів, включно з одним вимерлим, а в Україні нараховується – 20.
Пташка живе в лісах та парках, гніздиться на деревах, кущах, чагарниках, пеньках, землі, а взимку – ближче до людських осель, але уникають темних місць.
Поширена майже по всій території Європи та на інших континентах планети.
Чорний дрізд – майстер вишуканого імітування різних звуків.
Самці і самки абсолютно різні. Самки дуже схожі на співочого дрозда своїм кольором, а самці повністю чорні, з яскравим жовтим дзьобом.
Найпоширеніший вид в Україні – співочий дрізд. Він має чудовий вокал – його спів вважають одним із найкрасивіших серед дроздів. Спина і хвіст у співочого дрозда шоколадно-коричневі з сріблястими плямами, черевце біле, а груди жовтуваті з темними цятками.
Цікава особливість співу – дрозди часто повторюють одну й ту саму мелодію кілька разів, немов "репетирують".
Взимку значну частину раціону дрозда-деряби місцями складають плоди омели, тому, він розповсюджувачем цієї дивної рослини-паразита.
Співочого та чорного дрозда навіть розводять для утримання вдома, їх називають – "лісовими солов'ями".
У багатьох народів дрізд символізує весну, відродження та чистоту природи.