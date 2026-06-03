У якому слові ми робимо помилку – "засуха" чи "посуха", і чи є вона взагалі, розповідаємо з посиланням на zakon.rada.gov.ua.

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Як казати правильно – "засуха" чи "посуха"?

Щороку, коли ми переживаємо весну і літо без дощів, у новинах можна почути два слова: посуха і засуха. Але яке з них відповідає нормам української мови і чи не роблять помилку журналісти у котромусь слові?

Зазирнувши до українських словників, ви зустрінете обидва слова з одним поясненням та приміткою: "те саме" чи "синоніми" – "брак опадів, що призводить до висихання ґрунту й загибелі рослинності".

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А розгорнуте пояснення дає зрозуміти, що це – тривалий дефіцит опадів при підвищеному температурному режимі у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок випаровування і транспірації.

Явище не дуже корисне для природи та людини, а тому з його настаннями ми чуємо це слово часто. Але якщо глянути уважніше, то літературна українська мова надає перевагу слову "посуха". Якщо ви заради цікавості заглянете на пошук в інтернеті про це погодне явище, то переважно зустрінете саме слово – "посуха": у новинах, прогнозах погоди, поясненнях, що з цим робити і тому подібне.

Слово "посуха" утворене від прикметника "сухий" за допомогою префікса по-, який у слов'янських мовах часто вказує на стан або явище. Тому – це буквально "стан сухості".

Зверніть увагу! Маємо й інше дуже схоже слово – "посуху", але воно означає рухатися по сухому місцю/місцині чи до дощу або суходолом.

А що ж із "засухою"? Це слово також трапляється в українських словниках та літературі, але значно рідше. Для багатьох мовців воно звучить як вплив російської мови.

Українська мова має два слова: посуха та засуха, а от при перекладі на російську буде лише одне – засуха. Тому можливо і виникає сумнів, що "засуха" – росіянізм.

Отже, якщо хочете дотримуватися літературної норми, краще казати:

сильна посуха,

потерпати від посухи,

наслідки посухи.

Цікаво, що ці слова можна знайти і в українських прислів'ях та приказках:

Добре слово людині, що дощ у посуху. Посуха – як злодій: усе забирає. Вчасна поміч – як дощ у засуху. Від великої засухи і криниця плаче. Посуха землю сушить, а людину журить.

І хоча засуха не є цілком чужим для української словом, саме "посуха" вважається нормативним і стилістично найкращим вибором. Але і це не усі варіанти, ще можна сказати:

бездощів'я,

бездожджя,

суша,

сухота,

суш,

а літо без дощу – сухоліття.

Усі ці слова походять від одного кореня – "сухо / сухий" та додають образності мовленню.

Але нехай у словнику буде "посуха" і "засуха", а за вікном – щедрий дощ та гарні врожаї.

Як правильно казати: дощ "іде" чи "падає"?

І на противагу сухій погоді, уже кілька днів у багатьох регіонах України прохолодно та ідуть дощі. Але й розповідаючи про дощ, можна завагатися як описати, що він робить та ведуться суперечки: дощ – іде чи падає?

Але все значно цікавіше, обидві мовні конструкції правильні, а ще можна сказати, що він – моросить, накрапає, періщить, ллє як з відра, мрячить, цяпає та ще понад два десятки варіантів.