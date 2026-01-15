Чи є в українській мові слово "грач" та що насправді воно означає, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення Вікіпедії.

Як українською називати пташку "грача"?

Що ви уявляєте коли чуєте слово "грач"? Комусь одразу спадає на думку картина Олексія Саврасова – "Грачи прилетели".

Втім, в українській мові не все так просто, оскільки назва пташки трішки різниться, а саме таке звучання слова моє зовсім інше значення. Але все за порядком.

Птаха, дуже схожого на ворону, якого можна зустріти і в місті, і в селі, українською слід називати не "грач" – а граком. Або ще га́йворон чи діалектизмом – гра́йворон. Ну а латинська назва цього розумного птаха – Corvus frugilegus.

Цікаво, що назва, ймовірно походить від звуків, які видає птах, праслов'янською звучить – grakati – "каркати". Раніше 24 Канал писав уже про походження назв птахів – синицю, снігура та горобця і деякі назви пов'язані саме зі звуками, які виють птахи.

Це перелітний птах із родини воронових, чорного кольору, який прилітає ранньою весною або ж не відлітає узагалі, за умови теплої зими. У фольклорі грак символізує весну, адже він прилітає одним із перших з вирію.

У верховіттях упевнено ярмаркували чорні граки. (Олесь Гончар).

Ви точно його бачили. Це птах середнього розміру з роду круків з родини воронових, з лискучим чорним оперенням. А головною впізнаваною ознакою пташки є те, що трохи менше половини дзьоба (ближче до голови) має колір близький до бежевого, решта – темно-сірого. Очі в грака чорні й розташовані біля самого дзьоба.

А похідне слово – "граченя" може позначати як пташеня, так і дитину.

Хто ж такий "грач" в українській мові?

Цікаво, що в українських словниках є слово "грач", але воно має геть інше значення і тому не варто плутати з назвою птаха – це геть інше тлумачення. Ба більше, воно має кілька значень: Учасник якої-небудь гри, гравець. Карта кружляє ... Грачі байдуже й спокійно ведуть гру. (Улас Самчук). Той, хто любить грати в яку-небудь гру, знавець якоїсь гри. В п'янім стані його опановувала пристрасть грача, і тоді він готов був програти все, що мав. (Іван Франко). Людина, що грає на якому-небудь музичному інструменті; музикант, музи́ка. Віола стогне під лучком... Схиливсь над нею юнак-грач І слуха [слухає] струн таємний плач... (Яків Щоголів).

Тому навіть у цьому випадку можна помилитися. Але точно не варто плутати "грач" та "грак".

Отже, "грач" при перекладі українською – це грак, птах-символ весняного пробудження. Його назва в мові зберігає образ чорного пернатого вісника весни.

А от "грач" – азартний гравець, учасник гри чи навіть музикант. Ось такі цікаві мовні перипетії. Говоріть українською!