Есть ли в украинском языке слово "грач" и что на самом деле оно означает, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения Википедии.

Как на украинском называть птичку "грача"?

Что вы представляете когда слышите слово "грач"? Кому-то сразу приходит на ум картина Алексея Саврасова – "Грачи прилетели".

Впрочем, в украинском языке не все так просто, поскольку название птички немного отличается, а именно такое звучание слова имеет совсем другое значение. Но все по порядку.

Птицу, очень похожую на ворону, которую можно встретить и в городе, и в селе, на украинском следует называть не "грач" – а граком. Или еще га́йворон или диалектизмом – гра́йворон. Ну а латинское название этой умной птицы – Corvus frugilegus.

Интересно, что название, вероятно происходит от звуков, которые издает птица, на праславянском звучит – grakati – "каркать". Ранее 24 Канал писал уже о происхождении названий птиц – синицу, снегиря и воробья и некоторые названия связаны именно со звуками, которые воют птицы.

Это перелетная птица из семейства вороновых, черного цвета, которая прилетает ранней весной или не улетает вообще, при условии теплой зимы. В фольклоре грач символизирует весну, ведь он прилетает одним из первых из теплых краев.

У верховіттях упевнено ярмаркували чорні граки. (Олесь Гончар).

Вы точно его видели. Это птица среднего размера из рода воронов из семейства вороновых, с блестящим черным оперением. А главным узнаваемым признаком птички является то, что чуть меньше половины клюва (ближе к голове) имеет цвет близкий к бежевому, остальные – темно-серого. Глаза у грача черные и расположены возле самого клюва.

А производное слово – "грачення" может обозначать как птенца, так и ребенка.

Кто же такой "грач" в украинском языке?

Интересно, что в украинских словарях есть слово "грач", но оно имеет совершенно другое значение и поэтому не стоит путать с названием птицы – это совсем другое толкование. Более того, оно имеет несколько значений: Участник какой-либо игры, игрок. Карта кружляє ... Грачі байдуже й спокійно ведуть гру. (Улас Самчук). Тот, кто любит играть в какую-нибудь игру, знаток какой-нибудь игры. В п'янім стані його опановувала пристрасть грача, і тоді він готов був програти все, що мав. (Іван Франко). Человек, играющий на каком-либо музыкальном инструменте; музыкант, музыка́ка. Віола стогне під лучком... Схиливсь над нею юнак-грач І слуха [слухає] струн таємний плач... (Яків Щоголів).

Поэтому даже в этом случае можно ошибиться. Но точно не стоит путать "грач" и "грач".

Итак, "грач" при переводе на украинский – это грак, птица-символ весеннего пробуждения. Его название в языке сохраняет образ черного пернатого вестника весны.

А вот "грач" – азартный игрок, участник игры или даже музыкант. Вот такие интересные языковые перипетии. Говорите на украинском!