Название города Хмельницкий часто становится источником речевых ошибок. В разговорной речи и даже в текстах можно встретить варианты "Хмельницк" или "в Хмельницке", однако такие формы не соответствуют нормам украинского языка.

Почему "Хмельницкий", а не "Хмельницк"?

Согласно нормам Украинского правописания, географические названия прилагательного типа имеют полную форму. "Хмельницкий" – это прилагательное название, образовано от фамилии исторического деятеля Богдана Хмельницкого.

Именно поэтому сокращение до "Хмельницк" является неправильным. В украинском языке не отвергают окончания -ий в таких названиях, ведь оно является частью грамматической основы слова.

Как правильно склонять название города?

В косвенных падежах название также сохраняет форму прилагательного. Поэтому правильно говорить и писать:

в Хмельницком;

в Хмельницком;

из Хмельницкого.

Форма "в Хмельницком" возникает по аналогии с существительными, но в этом случае она является ошибочной, ведь название города склоняется как прилагательное, а не как существительное.

Такие ошибки достаточно распространены, однако их легко избежать, если помнить: "Хмельницкий" – это полная прилагательная форма, которая изменяется по соответствующим правилам украинской грамматики.

"Підводити" или "підбивати" підсумки: как правильно сказать и при чем здесь карандаш?

В украинском языке есть немало устойчивых выражений, которые не стоит менять.

Правильное выражение в украинском языке – "підбивати підсумки".

Выражение "підводити підсумки" считается ненормативным и является калькой из русского языка.

Выбирая аутентичный вариант, мы не только заботимся о чистоте украинского слова, но и подчеркиваем собственную языковую внимательность.