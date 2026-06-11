Какие законы регулируют культурную сферу и функционирование украинского языка как государственного

Конституция Украины и ряд других законов определяют правила использования языков в культурной сфере. Во время войны вопрос использования исключительно государственного языка стал острым в Украине. Органы местного самоуправления на волне патриотизма официально запрещают использование русскоязычного контента.

Но в то же время незаконность таких решений якобы может подтвердить действующая норма о том, что государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование государственного языка в сфере культуры, гарантирует свободное использование языков всех национальных меньшинств Украины. Об этом пишет адвокат и соучредитель ОО "Центр исследования законодательства Украины" Назар Черный.

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Украина ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Соответствующий закон принят в 2003 году и применяется и к русскому языку. Но при этом этот же документ определяет, что региональные языки или языки меньшинств направлены на утверждение украинского языка как государственного, его развитие и функционирование во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, поэтому они не считаются такими, которые препятствуют или создают угрозу сохранению или развитию других языков.

Эксперты рассмотрели случай, когда Полтавский городской совет запретил использование русского языка в публичном пространстве. По словам Назара Черного нужно обращаться к нормам закона "Об основах функционирования украинского языка как государственного".

Согласно части 2 статьи 23 этого закона, языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Применение других языков во время таких мероприятий разрешается, если это оправдано художественным, творческим замыслом организатора мероприятия, а также в случаях, определенных законом о порядке реализации прав коренных народов, национальных меньшинств Украины. Положения этой части не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм,

– уточнил адвокат.

То есть такое решение на местном уровне противоречит предписаниям Закона Украины “Об основах функционирования украинского языка как государственного”, поскольку все же существуют исключения по воспроизведению произведений с текстом на других языках, кроме государственного.

Но, по словам эксперта, в Полтаве приняли мораторий, предусматривающий отсрочку выполнения обязательств с сохранением их содержания и объема, а не полный отказ от обязательств или пересмотр его содержания. То есть это решение лишь временное и будет действовать до прекращения оккупационных действий России. При этом упомянутое решение не содержит обязательств и санкций за нарушение моратория.

Как отметил Назар Черный, органы местного самоуправления не имеют полномочий устанавливать такой мораторий. Эксперт ответил на вопрос журналистки 24 Канала о том, нормально ли принимать такие решения с точки зрения законодательства и Конституции.

Единственная норма, которая касается регулирования использования языков органами местного самоуправления, отсылает к Закону Украины "Об основах государственной языковой политики" (так называемый "закон Кивалова-Колисниченко"), который признан противоречащим Конституции Украины, в 2018 году. По смыслу статьи 92 Конституции Украины и статьи 5 Закона Украины "О культуре" такие решения может принимать исключительно Верховная Рада Украины как единственный в Украине орган законодательной власти,

– прокомментировал Черный.

Это также соответствует масштабу рассматриваемого вопроса, поскольку решение Полтавского горсовета является одним из многих аналогичных, принятых другими органами местного самоуправления. Это вопрос объема использования русского и украинского языков в культурной сфере, который в нынешних условиях и в будущем останется вопросом национальной безопасности, а не региональной специфики.

Важно, что решение Полтавского городского совета будет оставаться действующим и обязательным к исполнению до его отмены самим Полтавским городским советом или судом в предусмотренном законом порядке.

Что говорит судебная практика?

Назар Черный привел в пример решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда. Тогда общественная организация, основателем которой является обвиняемый в государственной измене Виктор Медведчук, обратилась во Львовский областной совет с вопросом об отмене решения о применении моратория на воспроизведение русскоязычного культурного продукта на территории области.

Судьи отметили, что обратиться с иском могут только лица, к которым были применены нормы запрета, особенно если это нанесло реальный и измеряемый вред. Если же истец только считает, что решение горсовета потенциально может нарушить его права или интересы, то это не создает оснований для отмены решения.

Подытоживая, можно определить, что решение Полтавского городского совета, как и ряд аналогичных решений других ОМС, является скорее декларативным политическим жестом, чем регуляторным нормативно-правовым актом,

– отметил адвокат.

Поэтому Назар Черный определил, что распространение подобных решений практически на всей территории Украины в очередной раз должно заставить Верховную Раду рассмотреть запрет уже на уровне закона, а не отдельного постановления.

Где в Украине уже действует мораторий на русскоязычный контент

Полтавский городской совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Под ограничения попали книги, музыка, фильмы, театральные постановки, концерты и другой контент на русском языке. Запрет распространяется на транспорт, учреждения культуры, общественного питания, торговли и другие публичные места. Решение касается даже контента, который создали украинцы на русском языке. Но нет запрета общаться на русском в быту.

Подобные решения уже ранее принимали в Кременчуге и Днепре. В Днепре, в частности, мораторий действует до завершения оккупации территории Украины.

Добавим, что за отдельные нарушения языкового законодательства предусмотрены штрафы, а языковой омбудсмен предлагает усилить ответственность для тех, кто систематически игнорирует требования закона.