Об этом сообщают "Схемы".

Как Россия продвигала "закон Кивалова-Колесниченко"?

Документ, известный как "закон Кивалова-Колесниченко", позволял предоставлять статус регионального языкам национальных меньшинств. На практике это привело к тому, что русский язык получил такой статус в 13 из 27 административных единиц Украины.

По данным расследования, российская сторона не только координировала действия по продвижению этого закона, но и финансировала соответствующие кампании – как до его принятия, так и после. Средства направляли на организацию публичных мероприятий, подготовку материалов в медиа, а также информационную работу с украинской аудиторией и международными структурами.

Эти выводы журналисты сделали на основе анализа большого массива переписки и документов организации "Правфонд" – российской государственной организации, которая под видом юридической помощи так называемым "соотечественникам" за рубежом распространяет в мире кремлевские нарративы.

В частности, установлено, что один из соавторов закона, Вадим Колесниченко, получал финансирование от этой структуры по меньшей мере дважды – в 2012 и 2013 годах. Общая сумма составляла около 3,3 миллиона рублей, что на тот момент превышало 100 тысяч долларов.



Как Москва давала деньги Колесниченко / Фото "Схем" (Радио Свобода)

Несмотря на то, что в 2018 году этот закон был признан неконституционным и утратил силу, журналисты отмечают: в судебной практике его положения иногда до сих пор используются.

