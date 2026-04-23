Об этом сообщают "Схемы".
Смотрите также Окей быть рабами, – Ирена Карпа резко высказалась об украинцах, которые до сих пор говорят на русском
Как Россия продвигала "закон Кивалова-Колесниченко"?
Документ, известный как "закон Кивалова-Колесниченко", позволял предоставлять статус регионального языкам национальных меньшинств. На практике это привело к тому, что русский язык получил такой статус в 13 из 27 административных единиц Украины.
По данным расследования, российская сторона не только координировала действия по продвижению этого закона, но и финансировала соответствующие кампании – как до его принятия, так и после. Средства направляли на организацию публичных мероприятий, подготовку материалов в медиа, а также информационную работу с украинской аудиторией и международными структурами.
Эти выводы журналисты сделали на основе анализа большого массива переписки и документов организации "Правфонд" – российской государственной организации, которая под видом юридической помощи так называемым "соотечественникам" за рубежом распространяет в мире кремлевские нарративы.
В частности, установлено, что один из соавторов закона, Вадим Колесниченко, получал финансирование от этой структуры по меньшей мере дважды – в 2012 и 2013 годах. Общая сумма составляла около 3,3 миллиона рублей, что на тот момент превышало 100 тысяч долларов.
Как Москва давала деньги Колесниченко / Фото "Схем" (Радио Свобода)
Несмотря на то, что в 2018 году этот закон был признан неконституционным и утратил силу, журналисты отмечают: в судебной практике его положения иногда до сих пор используются.
Сколько украинцев смотрят видео, слушают песни и читают книги на русском
Согласно исследованию, 71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент.
Вице-премьер по гуманитарной политике Украины и министр культуры Украины Татьяна Бережная отметила, что, по результатам исследования, на выбор украинцев по потреблению контента на враждебном языке влияют не идеологические убеждения или какие-то взгляды. Российского контента просто больше.