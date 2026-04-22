Об этом сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министр культуры Украины Татьяна Бережная, отмечает "Interfax-Украина". Таковы результаты исследования потребления контента украинцев, проведенного компанией Gradus по заказу Минкульта.

Сколько украинцев потребляют русскоязычный контент?

Бережная заявила, что в рамках исследования проанализировали потребление контента украинцами.

Узнали, что на пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент. А почти четверть из них делают это ежедневно,

– уточнила она.

Вице-премьер при этом отметила, что, по результатам исследования, на выбор украинцев по потреблению контента на вражеском языке влияют не идеологические убеждения или какие-то взгляды. Земляки делают это по привычке, тем более, что российский контент есть в доступе и его много.

Чтобы противодействовать, по мнению министра, стоит "создать все условия для создания качественной украинской альтернативы, чтобы украинского контента и культурного продукта становилось много в различных сферах".

