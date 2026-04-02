Это один из шагов для выполнения Закона Украины "О применении английского языка в Украине". Об этом информирует Правительственный портал.

Смотрите также "Проект", "Афины" и "гоби": как правильно и без ошибок писать эти слова по новому правописанию

Какой языковой уровень должны иметь кандидаты?

Требования зависят от должности и уровня ответственности. Претенденты на должности государственной службы категории "А" (высший корпус госслужбы), глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей должны знать английский на уровне не ниже B1 по шкале CEFR. Эти требования вступят в силу через несколько годовых сроков со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

В Министерстве образования и науки Украины уточнили отдельные требования для сферы образования и науки. Для претендентов на должности руководителей государственных научных учреждений и руководителей вузов установили уровень не ниже B2.

Для отдельных должностей государственной службы категорий "Б" и "В", а также для части должностей в сфере образования и науки правительство определило дифференцированный подход – уровень владения английским будет зависеть от конкретной должности и ее функционала,

– уточнили в МОН.

Для отдельных претендентов могут учитывать знание другого официального языка ЕС. Если кандидат имеет документ, подтверждающий знание такого языка на уровне не ниже B2, требование к уровню владения английским языком может составлять B1. Речь идет об отдельных должностях.

На реализацию этих решений средства из госбюджета не нужны.

Интересно! С 1 сентября 2026 года изучение английского языка в детсадах нашего государства будет обязательным. Говорится об обучении детей в возрасте 5 – 6 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки со ссылкой на нормы нового Закона "О дошкольном образовании", отмечает Osvita.ua.

Что известно о Законе?