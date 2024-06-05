В украинских соцсетях только и разговоров, что о новом законе об английском языке. 4 июня Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 9432 о функционировании английского языка в Украине или же "Закон об английском языке". Соответствующую инициативу поддержали 236 народных депутатов.

24 Канал рассказывает об этой инициативе, что после его одобрения будет с дубляжем фильмов на украинском языке, а также о том, почему от нее не в восторге определенная часть наших сограждан.

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Интеграция в цивилизованный мир: что предусматривает новый закон

236 "да" в поддержку закона – это наша интеграция в цивилизованный мир, а также в общее западное пространство,

– нардеп от "слуг" Евгения Кравчук приветствует принятие закона.

Законопроект 9432 предусматривает расширение сфер применения английского языка в Украине, что логично, ведь Украина выбрала путь на интеграцию с Европой, отказалась от "русского мира" и не планирует строить автаркию.

Учитывая это, Украине и украинцам необходимо подтянуть язык международного общения, чтобы стать в Европе не только "своими", но и конкурентными.

Какие основные изменения принесет законопроект 9432:

Закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Определяют категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком.

Определяют особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения, туризма и т.д.

Бюджетная поддержка для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов.

Что будет с дубляжем на украинском языке?

Большие и острые дискуссии вызвала норма по англоязычному кино. Такие фильмы в кинотеатрах должны показывать в оригинале и с субтитрами на украинском, однако переход должен происходить постепенно.

Эти новации встретили недоразумение у фанатов "украинской озвучки". На сайте президента Украины даже создали петицию с требованием сохранить украинский дубляж, она быстро набрала более 29 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Стоит признать, что за последние 15 лет отрасль действительно расцвела, украинский дубляж действительно качественный, креативный, харизматичный и невероятно крутой. Об этом знает каждый, кто может сравнить украинский дубляж с российским. Это просто небо и земля. Президент Зеленский, кстати, в свое время сильно приложился к развитию украинского дубляжа, а его уникальный голос стал едва ли не самым узнаваемым в индустрии, особенно для любителей комедий и анимации.

Впрочем, возникает ситуация, когда креативная индустрия и ее качество якобы стали помехой интеграции в Европу. При этом квота на показ фильмов в кинотеатрах на языке оригинала давно существуют – сейчас она составляет 10%. Однако не выполняется, потому что на такие фильмы нет спроса, кинотеатры показывают в основном нишевые и артхаусные фильмы, зато мейнстрим идет в дубляж. Очевидно эту практику нужно менять.

На этот раз проголосовали за поручение правительства возмещать кинотеатрам из государственного бюджета сеансы, на которых фильмы демонстрируются не на украинском, а на английском языке. Прямой угрозы дублированию эта поправка не несет, а количество сеансов, на которых фильмы демонстрируются не на украинском языке, в соответствии с законом о государственном языке не может быть выше 10% в месяц,

– нардеп Владимир Вятрович о том, что угрозы украинскому дубляжу нет.

Отметим, что субтитры при сохранении оригинальной дорожки – это мировой стандарт в кино. Именно благодаря этому люди лучше изучают язык и наконец могут слышать родные голоса звезд, потому что украинцы годами слышат роскошный голос Андрея Твердака вместо голосов Ди Каприо, Брэда Питта или Тома Харди. Или же голос Екатерины Сергеевой вместо голосов Камерон Диас или Сандры Буллок. Ничего криминального в этом нет, но оригинал всегда лучше.

Критики закона говорят о возможном банкротстве студий, которые останутся без работы. На это им отвечают фундаментальными изменениями в медиапотреблении, ведь сейчас появились и активно растут стриминги.

В частности, такие гиганты как Netflix, Amazon, Disney и другие активно заходят на украинский рынок и требуют качественной украинской озвучки. Украинские студии вполне способны эти потребности удовлетворить, доказали свою профессиональность и профессионализм и точно не останутся без работы в новых условиях.

Чиновники не хотят учить английский?

Большое беспокойство вызывает новый закон у касты чиновников – далеко не все из них готовы учить уже во взрослом возрасте новый язык или вспоминать давно забытый еще со времен школы или вузов. Это безусловно стресс и новый вызов. Закон эти моменты не особо и регулирует и обходится в основном декларативными формулировками.

Законопроект определяет категории госслужащих, которые обязательно должны владеть английским:

Госслужащие категории А, главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители имеют 2 года после прекращения военного положения, чтобы подготовиться.

Для госслужащих категории Б и В, работников прокуратуры, Национальной полиции (старшего и среднего руководящего состава), налоговых и таможенных органов установлен срок в 4 года после войны на изучение английского для получения соответствующей должности.

Но я отдельно радуюсь тем, что моей поправкой устанавливается, что английским языком должны владеть ректоры и ректорши. Это шанс на обновление ректорского корпуса и руководства научных учреждений. Я верю, что через несколько лет мы будем удивляться, как люди без знания английского вообще могли возглавлять университеты,

– нардеп Совсун замаскировала в законе об английском языке "немножко" декоммунизации.

Сейчас сама реальность диктует такую необходимость – английский язык должны знать все. А особенно военные: они проходят обучение в странах НАТО, где английский является универсальным языком общения, они используют иностранное оружие, большинство мануалов к которому написано именно на английском, английский просто необходим для коммуникации на всех уровнях – от "посадки" до заседания в формате "Рамштайн".

Кто знает, возможно, знание английского когда-то позволит военному даже стать послом Украины в англоязычной стране.

Все упомянутое выше также необходимо и для чиновников. Украина вскоре станет членом ЕС, после победы в нашей стране начнется масштабный процесс восстановления, к которому присоединятся люди доброй воли со всего мира. Им всем нужно будет коммуницировать, а украинские чиновники не должны быть "испорченными телефонами", они должны возглавлять и координировать все процессы. Для этого потребуется английский язык.

Украинскому угрожает русский, а не английский

Новый закон должен сделать то, о чем еще мечтал, но никак не мог произнести Виктор Янукович в Давосе в 2011 году. То есть "включить Украину" для цивилизованного мира.

Для этого информация о культурных мероприятиях, архивные документы, музейные экспонаты – все это должно получить также и англоязычную версию. То же самое касается информации на вокзалах, автовокзалах, аэропортах, в некоторых видах транспорта. Информация должна дублироваться на английском языке и должна иметь английскую версию. На внедрение этой нормы дается два года.

С сентября 2026 года заработает норма об использовании английского для обучения в садиках и других дошкольных учреждениях.

Выплаты или надбавки за знание английского на высшем уровне предусмотренные законом начнут работать только после прекращения или отмены режима военного положения.

При обсуждении этого законопроекта в зале часть коллег из "Батькивщины" рассказывала, что закон – угроза украинскому языку в Украине. Я хочу им ответить, что языковым правам моего сына угрожает не английский, а русский, на котором продолжают на перемене говорить его одноклассники. Так же как это было в моей школе в Харькове в 90-х,

– нардеп Инна Совсун ставит на место критиков закона из числа популистов.

Стоит признать, что закон не совершенен, можно придираться к формулировкам и деталям, кричать – а "где деньги на премии 10% госслужащим за знание языка". Да, проблемы и нюансы есть, но это точно шаг в правильном направлении. Украина и украинцы должны его сделать и то, что Верховная Рада дает нам такой указатель – хороший знак. Следующие поколения украинцев за это точно поблагодарят.