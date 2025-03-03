Выражение "не умничай" – русский, от которого стоит отказаться. А какими вариантами его можно заменить, расскажет 24 Канал, ссылаясь на тикток Светланы Чернышевой.

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Как заменить выражение "не умничай"

Русское устойчивое выражение "не умничай" нельзя перевести дословно. Его используют, когда хотят, чтобы кто-то помолчал, прекратил высказывать собственное мнение, или вмешиваться.

Выражение можно перевести частями. Слово "умничать" можно заменить рядом украинских:

"розумувати",

"розумкувати",

"мудрагелити",

"мудрувати",

"мудрячити",

та навіть – "химерити",

"вигадувати",

"хитрувати".

Поэтому вполне приемлемо можно заявить – "не мудруй", "не мудрагель" или "не вигадуй".

Однако, если говорим о выражениях, то можно использовать выражения:

"не вчи вченого",

"не шелести, як віник по хаті",

"не вчи вченого їсти хліба печеного".

А прокомментировать неудачное замечание или комментарий, можно выражением:

"Розбирається, як ведмідь у зорях".

"Розбирається, як свиня в апельсинах."

"Розуміється, як теля на пирогах".

"Розбирається, як баран в аптеці."

Как перевести "не умничай": смотрите видео

Украинские выражения забавнее, используйте их!