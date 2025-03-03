Выражение "не умничай" – русский, от которого стоит отказаться. А какими вариантами его можно заменить, расскажет 24 Канал, ссылаясь на тикток Светланы Чернышевой.
Смотрите также Не только "талант": каким словом еще красиво описать исключительные способности человека
Как заменить выражение "не умничай"
Русское устойчивое выражение "не умничай" нельзя перевести дословно. Его используют, когда хотят, чтобы кто-то помолчал, прекратил высказывать собственное мнение, или вмешиваться.
Выражение можно перевести частями. Слово "умничать" можно заменить рядом украинских:
- "розумувати",
- "розумкувати",
- "мудрагелити",
- "мудрувати",
- "мудрячити",
- та навіть – "химерити",
- "вигадувати",
- "хитрувати".
Поэтому вполне приемлемо можно заявить – "не мудруй", "не мудрагель" или "не вигадуй".
Однако, если говорим о выражениях, то можно использовать выражения:
- "не вчи вченого",
- "не шелести, як віник по хаті",
- "не вчи вченого їсти хліба печеного".
А прокомментировать неудачное замечание или комментарий, можно выражением:
- "Розбирається, як ведмідь у зорях".
- "Розбирається, як свиня в апельсинах."
- "Розуміється, як теля на пирогах".
- "Розбирається, як баран в аптеці."
Как перевести "не умничай": смотрите видео
Украинские выражения забавнее, используйте их!