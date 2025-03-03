Вислів "не умничай" – російський, від якого варто відмовитися. А якими варіантами його можна замінити, розповість 24 Канал, посилаючись на тікток Світлани Чернишової.

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Як замінити вираз "не умничай"

Російський сталий вираз "не умничай" не можна перекласти дослівно. Його використовують, коли хочуть, щоб хтось помовчав, припинив висловлювати власну думку, чи втручатися.

Вислів можна перекласти частинами. Слово "умничати" можна замінити низкою українських:

розумувати,

розумкувати,

мудрагелити,

мудрувати,

мудрячити,

та навіть – химерити,

вигадувати,

хитрувати.

Тому цілком прийнятно можна заявити – "не мудруй", "не мудрагель" чи "не вигадуй".

Однак, якщо говоримо про вирази, то можна використати вислови:

"не вчи вченого",

"не шелести, як віник по хаті",

"не вчи вченого їсти хліба печеного".

А прокоментувати невдале зауваження чи коментар, можна висловом:

Розбирається, як ведмідь у зорях

Розбирається, як свиня в апельсинах.

Розуміється, як теля на пирогах.

Розбирається, як баран в аптеці.

Як перекласти "не умничай": дивіться відео

Українські вислови кумедніші, використовуйте їх!