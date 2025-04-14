Он длился с 6 марта по 3 апреля включительно. 24 Канал расскажет, будет ли дополнительный и когда.

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Когда будет дополнительная регистрация на НМТ-2025

Те выпускники, которые не смогли зарегистрироваться на НМТ в 2025 году, смогут это сделать во время дополнительного периода. Он продлится с 9 по 14 мая. Такие даты есть в календарном плане проведения национального мультитеста.

Зарегистрироваться на тестирование еще смогут те абитуриенты, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценивания качества образования.

Также зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии НМТ смогут те, кто не смог зарегистрироваться во время основного периода по уважительным причинам.

В рамках дополнительного периода также регистрируют лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.

Обратите внимание! При регистрации для участия в дополнительных сессиях НМТ нужно обязательно загрузить в персональный кабинет сканкопию / фотокопию заявления о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий и документа, подтверждающего уважительную причину, по которой лицо не зарегистрировали во время основного периода регистрации.

Напомним, что на национальный мультитест в этом году уже зарегистрировались более 310 тысяч участников.