Соответствующий приказ о создании рабочей группы издали в ведомстве. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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В Украине разрабатывают программу единого испытания для аспирантов

В состав рабочей группы, которая должна подать проект программы ЕВВ по методологии научных исследований, вошли 29 ученых.

Они должны разработать и подать до 14 апреля 2025 года в директорат высшего образования и образования взрослых проект программы.

Директорат высшего образования и образования взрослых должен подать до 5 мая 2025 года проект программы единого вступительного испытания по методологии научных исследований на утверждение руководству МОН.

Напомним, что в этом году поступающие в аспирантуру, кроме единого вступительного экзамена, должны сдать еще и единый вступительный экзамен по методологии научных исследований. Этот общегосударственный тест заменит традиционный вступительный экзамен по философии.

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Какие особенности поступления в аспирантуру в 2025 году