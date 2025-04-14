Відповідний наказ про створення робочої групи видали у відомстві. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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В Україні розробляють програму єдиного випробування для аспірантів
До складу робочої групи, яка має подати проєкт програми ЄВВ з методології наукових досліджень, увійшли 29 науковців.
Вони мають розробити та подати до 14 квітня 2025 року до директорату вищої освіти та освіти дорослих проєкт програми.
Директорат вищої освіти і освіти дорослих має подати до 5 травня 2025 року проєкт програми єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень на затвердження керівництву МОН.
Нагадаємо, що цьогоріч вступники до аспірантури, окрім єдиного вступного іспиту, мають скласти ще й єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Цей загальнодержавний тест замінить традиційний вступний іспит із філософії.
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Які особливості вступу в аспірантуру у 2025 році
- Сертифікати ЄВІ: підходять результати ЄВІ 2023 – 2025 років.
- ЄВІ проводить Український центр оцінювання якості освіти.
- Фахові іспити: після успішного складання ЄВІ та іспиту з методології потрібно буде скласти фахові випробування у закладі освіти. Програми заклади публікують на своїх сайтах.
- Подання заяв: заяви на вступ до аспірантури 2025 подаватимуть через електронні кабінети вступників на сайті ЄДЕБО.
- Форма навчання: у 2025 році вступ в аспірантуру на денну форму відбувається лише на бюджет.
- Нововведення: обов'язковий іспит з іноземної на вступі, попри наявний міжнародний сертифікат щодо знання мови.