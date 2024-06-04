Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. Законопроект поддержали 236 народных избранников.
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Законом закрепляется статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.
Он определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и тому подобное.
Результаты голосования / Фото Ярослава Железняка
Кроме того, поддержана норма, которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов.
"Была дискуссия по правке №336 (внесена за день до принятия закона), которая предусматривает бюджетную поддержку для кинотеатров за демонстрацию англоязычных фильмов. Она была поддержана (226)", – написал Железняк.
Что известно о законопроекте
- 28 июня 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9432 об английском языке, который инициировал президент Владимир Зеленский.
- Документ вызвал резонанс, поскольку предусматривал увеличение доли фильмов на языке оригинала и замену дубляжа украинскими субтитрами.
- На сайте президента создали петицию с требованием сохранить украинский дубляж, которая набрала более 29 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.