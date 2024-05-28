Об этом рассказал президент холдинга "Фактор-Друк" Сергей Политучий. И добавил, что рынок книгоиздания в стране может уменьшиться на 40%.
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Школы почувствуют недостаток учебников
Глава корпорации отметил, что типография в Харькове – не единственная в Украине. Все же полностью удовлетворить потребности учащихся школьными изданиями будет почти невозможно.
Государство почувствует эту проблему, и будет проблема, где печатать учебники. Но, как я говорил, по моим оценкам, где-то 40% мощностей уже потеряно, поэтому возможность удовлетворить потребности издательств, которые имеют специализацию школьных учебников, почти невозможна,
– заявил Политучий.
И добавил, что, по его мнению, это была целенаправленная атака против культуры и воспитания.
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Что известно об ударе россиян по типографии
- Россияне 23 мая цинично нанесли удар по типографии "Фактор-Друк".
- Она является одним из крупнейших типографских комплексов полного цикла в Европе.
- Там печатали книги почти всех украинских издательств.
- В результате обстрела погибли 7 работников предприятия и сгорело 50 тысяч книг.