Об этом рассказал президент холдинга "Фактор-Друк" Сергей Политучий. И добавил, что рынок книгоиздания в стране может уменьшиться на 40%.

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Школы почувствуют недостаток учебников

Глава корпорации отметил, что типография в Харькове – не единственная в Украине. Все же полностью удовлетворить потребности учащихся школьными изданиями будет почти невозможно.

Государство почувствует эту проблему, и будет проблема, где печатать учебники. Но, как я говорил, по моим оценкам, где-то 40% мощностей уже потеряно, поэтому возможность удовлетворить потребности издательств, которые имеют специализацию школьных учебников, почти невозможна,

– заявил Политучий.

И добавил, что, по его мнению, это была целенаправленная атака против культуры и воспитания.

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