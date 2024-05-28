Про це розповів президент холдингу "Фактор-Друк" Сергій Політучий. І додав, що ринок книговидання у країні може зменшитися на 40%.

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Школи відчують нестачу підручників

Очільник корпорації зазначив, що типографія у Харкові – не єдина в Україні. Все ж повністю задовольнити потреби учнів шкільними виданнями буде майже неможливо.

Держава відчує цю проблему, і буде проблема, де друкувати підручники. Але, як я казав, за моїми оцінками, десь 40% потужностей вже втрачено, тому можливість задовольнити потреби видавництв, які мають спеціалізацію шкільних підручників, майже неможлива,

– заявив Політучий.

І додав, що, на його думку, це була цілеспрямована атака проти культури та виховання.

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