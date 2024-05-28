Про це розповів президент холдингу "Фактор-Друк" Сергій Політучий. І додав, що ринок книговидання у країні може зменшитися на 40%.
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Школи відчують нестачу підручників
Очільник корпорації зазначив, що типографія у Харкові – не єдина в Україні. Все ж повністю задовольнити потреби учнів шкільними виданнями буде майже неможливо.
Держава відчує цю проблему, і буде проблема, де друкувати підручники. Але, як я казав, за моїми оцінками, десь 40% потужностей вже втрачено, тому можливість задовольнити потреби видавництв, які мають спеціалізацію шкільних підручників, майже неможлива,
– заявив Політучий.
І додав, що, на його думку, це була цілеспрямована атака проти культури та виховання.
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Що відомо про удар росіян по друкарні
- Росіяни 23 травня цинічно завдали удару по друкарні "Фактор-Друк".
- Вона є одним із найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі.
- Там друкували книжки майже всіх українських видавництв.
- Унаслідок обстрілу загинули 7 працівників підприємства та згоріло 50 тисяч книжок.