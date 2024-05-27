Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький. І уточнив, що до підручників історії включать розділ про повномасштабне вторгнення росії в Україну.
До теми Які дати обов'язково треба повторити перед складанням НМТ з історії України
Яких змін зазнають підручники з історії України
Так, вже з вересня учні 11 класів зможуть вивчати розділ про боротьбу українців проти російських загарбників у ХХІ столітті.
11-й клас розпочинається з визвольних змагань 2014 – 2021 року і далі продовжується до модерних часів,
– уточнив посадовець.
І додав, що зараз триває інтенсивна робота над тим, щоб термінологічно й сутністю вивірити все, що належить до найновішої доби, тобто події, які стосуються російського вторгнення.
Програму предмета "Захист України" оновлять
- В Україні оновлюють предмет "Захист України".
- Зокрема, військові зможуть навчати вчителів.
- У межах змін планують інтегрувати у предмет громадянську освіту й практичні знання та навички.
- Віцепрем'єр Михайло Федоров заявляв, що учні повинні розуміти, як відбувається оборона країни, а також те, навіщо до неї долучатися.
- Учителям розкажуть, як працювати з дітьми, зокрема старшокласниками, які "поза політикою", як працює ІПСО і як їм протидіяти. Також педагоги почують від військових Азову про те, якою є сучасна війна.