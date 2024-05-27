Про це заявив заступник очільника Міносвіти України Михайло Винницький. І уточнив, що до підручників історії включать розділ про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

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Яких змін зазнають підручники з історії України

Так, вже з вересня учні 11 класів зможуть вивчати розділ про боротьбу українців проти російських загарбників у ХХІ столітті.

11-й клас розпочинається з визвольних змагань 2014 – 2021 року і далі продовжується до модерних часів,

– уточнив посадовець.

І додав, що зараз триває інтенсивна робота над тим, щоб термінологічно й сутністю вивірити все, що належить до найновішої доби, тобто події, які стосуються російського вторгнення.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Програму предмета "Захист України" оновлять