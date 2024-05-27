Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий. И уточнил, что в учебники истории включат раздел о полномасштабном вторжении России в Украину.
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Так, уже с сентября ученики 11 классов смогут изучать раздел о борьбе украинцев против российских захватчиков в XXI веке.
11-й класс начинается с освободительной борьбы 2014 – 2021 года и далее продолжается до современных времен,
– уточнил чиновник.
И добавил, что сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы терминологически и сущностью выверить все, что относится к новейшей эпохе, то есть события, которые касаются российского вторжения.
Программу предмета "Защита Украины" обновят
- В Украине обновляют предмет "Защита Украины".
- В частности, военные смогут обучать учителей.
- В рамках изменений планируют интегрировать в предмет гражданское образование и практические знания и навыки.
- Вице-премьер Михаил Федоров заявлял, что ученики должны понимать, как происходит оборона страны, а также то, зачем к ней участвовать.
- Учителям расскажут, как работать с детьми, в частности старшеклассниками, которые "вне политики", как работает ИПСО и как им противодействовать. Также педагоги услышат от военных Азова о том, какова современная война.