Об этом заявил заместитель главы Минобразования Украины Михаил Винницкий. И уточнил, что в учебники истории включат раздел о полномасштабном вторжении России в Украину.

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Так, уже с сентября ученики 11 классов смогут изучать раздел о борьбе украинцев против российских захватчиков в XXI веке.

11-й класс начинается с освободительной борьбы 2014 – 2021 года и далее продолжается до современных времен,

– уточнил чиновник.

И добавил, что сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы терминологически и сущностью выверить все, что относится к новейшей эпохе, то есть события, которые касаются российского вторжения.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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