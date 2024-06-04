Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Законопроєкт підтримали 236 народних обранців.

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Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Він визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо.



Результати голосування / Фото Ярослава Железняка

Крім того, підтримано норму, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів.

"Була дискусія по правці № 336 (внесена за день до ухвалення закону), яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)", – написав Железняк.

Довідка. Пропонувалося, що англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі із субтитрами українською: з 2025 року – половину, з 2026 – три чверті, а з 2027 року – всі.

Що відомо про законопроєкт