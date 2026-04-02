Це один із кроків для виконання Закону України "Про застосування англійської мови в Україні". Про це інформує Урядовий портал.

Який мовний рівень мають мати кандидати?

Вимоги залежать від посади та рівня відповідальності. Претенденти на посади державної служби категорії "А" (вищий корпус держслужби), голів місцевих державних адміністрацій, їхніх перших заступників і заступників повинні знати англійську на рівні не нижче B1 за шкалою CEFR. Ці вимоги набудуть чинності через декілька річні терміни з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

У Міністерстві освіти і науки України уточнили окремі вимоги для сфери освіти і науки. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників вишів встановили рівень не нижче B2.

Для окремих посад державної служби категорій "Б" і "В", а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід – рівень володіння англійською залежатиме від конкретної посади та її функціоналу,

– уточнили в МОН.

Для окремих претендентів можуть враховувати знання іншої офіційної мови ЄС. Якщо кандидат має документ, що підтверджує знання такої мови на рівні не нижче B2, вимога до рівня володіння англійською мовою може становити B1. Мовиться про окремі посади.

На реалізацію цих рішень кошти з держбюджету не потрібні.

Цікаво! З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови у дитсадках нашої держави буде обов'язковим. Мовиться про навчання дітей віком 5 – 6 років. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на норми нового Закону "Про дошкільну освіту", зазначає Osvita.ua.

Що відомо про Закон?