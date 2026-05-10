Про це пише Bloomberg. Ця риторика не сильно відрізняється від того, що казав експрем'єр цієї країни Віктор Орбан. "Слова і діло" при цьому уточнює, яка ситуація в Україні зі школами, де навчання триває неукраїнською мовою.

Скільки шкіл пропонують навчання мовами нацменшин?

Відповідно до даних статистики, кількість українських шкіл, де учні вчаться угорською, з 2014 року майже не змінилася.

Загалом у нашій державі статус мови нацменшини зараз мають 17 мов. Це болгарська, гагаузька, іврит, їдиш, караїмська, кримськотатарська, кримчацька, німецька, новогрецька, польська, ромська, румейська, румунська, словацька, угорська, урумська, чеська. Російську позбавили цього статусу.

Що цікаво, за понад 10 років у нашій державі майже зникли російськомовні школи. А от мови офіційних нацменшин зберегли позиції.



Де навчання триває мовами нацменшин / Інфографіка "Слова і діла"

Як змінилася кількість російськомовних шкіл?

Найпомітнішим є те, що "зникла" значна кількість шкіл, де російська була основною або допоміжною мовою навчання. Цей тренд набував популярності з 2014 року. Однак ще до 2019 року у нашій державі функціонувало понад тисячу таких шкіл.

У 2018/2019 навчальному році раптово зросла кількість шкіл, де можна було здобувати освіту російською та українською мовами. Імовірно, у багатьох російськомовних школах частину предметів почали викладати українською.

На початку 2021/2022 навчального року, перед великою війною, у нашій країні було 35 російськомовних шкіл та 389 – з навчанням російською й українською. Через рік таких залишилось 8. Зараз в Україні діє одна школа, де навчання частково триває російською.

Яка статистика щодо шкіл з мовами нацменшин?

За даними статистики, протягом 2014 – 2026 років у нашій країні майже не змінилася кількість шкіл, де навчання триває мовами нацменшин.

Зокрема, працює одна словацько-українська школа, одна німецькомовна, одна болгарсько-українська на Одещині.

Цікаво! У 2025 році молдовська мова зникла з переліку мов нацменшин. Це сталося через те, що де-факто молдовська – це кириличний варіант румунської мови, розроблений у радянські часи. Не так давно Молдова офіційною мовою визнала саме румунську.

Так, у 2023 – 2024 роках у школах з молдовською мовою навчання запровадили румунську. Все ж кількість румуномовних шкіл дещо зменшилося: у 2014 році було 96 шкіл, а у 2026 році – 82.

Польськомовні школи поступово переходять на змішаний українсько-польський формат викладання.

Яка найпопулярніша мова нацменшин у школах України?

Саме угорська мова є найпопулярнішою мовою нацменшин у школах нашої держави у цьому навчальному році. Хоча кількість шкіл з цією мовою викладання трохи скоротилася. Зараз в Україні діє 65 угорськомовних шкіл і ще 26, де навчання також триває українською.

Зверніть увагу! Угорщина з 2017 року постійно звинувачувала Україну в порушенні прав угорської меншини через новий освітній закон.

Якими мовами можна складати НМТ?

У 2026 році учасники НМТ, які навчалися у школах мовами корінних народів чи нацменшин, зможуть складати ними тестування. Така опція доступна для завдань із математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії, зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Таких учасників цьогоріч буде понад пів тисячі.