Фото незвичної конструкції просто посеред класу у приватній школі несподівано стало вірусним у Threads. Користувачка Анна Волкова поділилася світлинами та запитала, що це таке і миттєво отримала сотні реакцій та версій.

"Курилка", "катівня" чи кімната для вчителя

Коментатори не стримували фантазії та швидко перетворили обговорення на справжній конкурс жартів. Дехто припустив, що це місце для телефонних розмов або навіть "кімната переговорів".

Один із найпопулярніших жартів звучав так:

Це щоб "вийти і зайти нормально,

– написав користувач ruslan.tsyhankov.

Інші користувачі були ще креативнішими. Кабінку називали "ізолятором", "хатою-кричальнею", "катівнею з удобствами" або навіть місцем, де вчитель може сховатися після перевірки контрольних.

Мама учнів запитала за цю кабінку / Фото Анна Волкова

Не бракувало іронії й щодо сучасних умов навчання. Один із коментарів зібрав чимало вподобань: "Так роботодавці уявляють собі школи, коли пишуть, що шукають молодих спеціалістів з 15-річним досвідом".

Що це насправді

Попри хвилю гумору, частина користувачів одразу впізнала конструкцію. За словами коментаторів, йдеться про так звану кімнату тиші або акустичну кабіну – простір, який допомагає зосередитися, відпочити від шуму чи виконати завдання без зайвих подразників.

Що ж це за кімната / Фото Анна Волкова

Психолог у коментарях пояснив, що подібні рішення часто створюють для дітей із підвищеною сенсорною чутливістю, зокрема з розладом дефіциту уваги та гіперактивності або аутизмом.

Якщо дитині важко зосередитися в групі, вона може зробити завдання в цій кабінці, щоб зосередитися. Скляні двері допомагають відчувати себе частиною колективу,

– зазначив він.

Втім, авторка посту уточнила: ця кімната доступна для всіх учнів.

Навіщо школам кімнати тиші

Анна Волкова розповіла, що у школі є кілька просторів для відпочинку та роботи дітей. За її словами, на поверсі для старших учнів облаштовані також окрема кімната психолога, акторський простір і навіть щось на кшталт кінозалу.

Коментатори зазначали, що схожі мінікабінети вже можна побачити у школах Європи. Наприклад, одна з користувачок написала, що подібна кімната є у звичайній школі в Німеччині: там діти можуть читати або працювати, якщо їм складно концентруватися у галасливому класі.

Тож загадкова "буда", яка спершу стала приводом для жартів, виявилася прикладом сучасного підходу до організації навчального простору. А для багатьох користувачів мережі вона взагалі стала предметом заздрості. "Боже, це ідеально! Я просто втомлююсь від шуму", – написала одна з коментаторок.