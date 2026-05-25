Фото необычной конструкции прямо посреди класса в частной школе неожиданно стало вирусным в Threads. Пользовательница Анна Волкова поделилась фотографиями и спросила, что это такое и мгновенно получила сотни реакций и версий.

"Курилка", "застенок" или комната для учителя

Комментаторы не сдерживали фантазии и быстро превратили обсуждение в настоящий конкурс шуток. Некоторые предположили, что это место для телефонных разговоров или даже "комната переговоров".

Одна из самых популярных шуток звучала так:

Это чтобы "выйти и зайти нормально,

– написал пользователь ruslan.tsyhankov.

Другие пользователи были еще более креативными. Кабинку называли "изолятором", "хатой-кричальней", "застенком с удобствами" или даже местом, где учитель может спрятаться после проверки контрольных.

Мама учеников спросила за эту кабинку

Хватало иронии и относительно современных условий обучения. Один из комментариев собрал немало предпочтений: "Так работодатели представляют себе школы, когда пишут, что ищут молодых специалистов с 15-летним опытом".

Что это на самом деле

Несмотря на волну юмора, часть пользователей сразу узнала конструкцию. По словам комментаторов, речь идет о так называемой комнате тишины или акустической кабине – пространство, которое помогает сосредоточиться, отдохнуть от шума или выполнить задание без лишних раздражителей.

Что же это за комната

Психолог в комментариях объяснил, что подобные решения часто создают для детей с повышенной сенсорной чувствительностью, в частности с расстройством дефицита внимания и гиперактивности или аутизмом.

Если ребенку трудно сосредоточиться в группе, он может сделать задание в этой кабинке, чтобы сосредоточиться. Стеклянные двери помогают чувствовать себя частью коллектива,

– отметил он.

Впрочем, автор поста уточнила: эта комната доступна для всех учеников.

Зачем школам комнаты тишины

Анна Волкова рассказала, что в школе есть несколько пространств для отдыха и работы детей. По ее словам, на этаже для старших учеников обустроены также отдельная комната психолога, актерское пространство и даже что-то вроде кинозала.

Комментаторы отмечали, что похожие миникабинеты уже можно увидеть в школах Европы. Например, одна из пользовательниц написала, что подобная комната есть в обычной школе в Германии: там дети могут читать или работать, если им сложно концентрироваться в шумном классе.

Поэтому загадочная "буда", которая сначала стала поводом для шуток, оказалась примером современного подхода к организации учебного пространства. А для многих пользователей сети она вообще стала предметом зависти. "Боже, это идеально! Я просто устаю от шума", – написала одна из комментаторов.