Об этом заявила глава Нацкомиссии по стандартам государственного языка Юлия Чернобров в интервью Укринформу. Процент тех, кто проваливает экзамен, очень низкий.
Сколько человек не сдали экзамен?
Так, процент тех, кто не сдает экзамен вообще, не превышает 0,1% от всех участников.
Если говорить о качестве сдачи экзамена, то здесь другая картина: около 80% претендентов подтверждают уровень свободного владения языком, а примерно 20% – нет",
– уточнила Чернобров.
И добавила, что около 1% участников оспаривают результаты. Это может произойти из-за технических проблем или несогласия с оценкой.
Чернобров также добавила, что работы проверяют несколько экзаменаторов. Также действует отдельная комиссия по рассмотрению жалоб.
Руководительница Нацкомиссии также сообщила, что за пять лет экзамен в целом сдали более 322 тысяч человек. Около 262 тысяч подтвердили уровень свободного владения.
Относительно иностранцев, их стало меньше после начала полномасштабной войны: если в 2022 году экзамен сдавали 745 человек, то в 2024 – только 118, в 2025 – 178. Всего за пять лет – более 2 тысяч человек,
– уточнила Чернобров.
И добавила, что это отдельный экзамен для лиц, которые хотят стать гражданами Украины. Это де-факто экзамен по украинскому языку как иностранному на уровень B1. Результаты экзамена зависят от подготовки.
Интересно! С 1 сентября 2026 года изучение английского языка в детсадах нашего государства будет обязательным. Говорится об обучении детей в возрасте 5 – 6 лет. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки со ссылкой на нормы нового Закона "О дошкольном образовании", отмечает Osvita.ua.
Кого обяжут хорошо знать английский?
- Кандидаты на отдельные государственные должности и должности в сфере образования, науки и ряде других сфер должны будут владеть английским языком на уровне не ниже B1. Такие требования установило правительство по представлению МОН Украины.
- Это один из шагов для выполнения Закона Украины "О применении английского языка в Украине".
- Требования зависят от должности и уровня ответственности.
- Претенденты на должности государственной службы категории "А" (высший корпус госслужбы), глав местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей должны знать английский на уровне не ниже B1 по шкале CEFR.
- Эти требования вступят в силу через несколько годовых сроков со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.