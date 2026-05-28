В гимназии Днепра продолжается проверка. Об этом сообщает Суспільне Дніпро.

Смотрите также Враг продолжает террор баллистикой: в Днепре от удара пострадали люди

Что говорит мать пострадавшей?

Мать первоклассницы, Оксана, рассказывает, что 25 мая ее дочь Богдана попросила педагога не говорить по-русски. Учительница английского языка после этого выгнала ее с урока.



Военнослужащая Оксана, мать пострадавшей ученицы / фото Суспільне Дніпро.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Мать подчеркнула, что это принципиальный вопрос для их семьи, потому что она сейчас в армии, а ее муж погиб на войне в 2019 году. Оксана обратилась к учительнице и директору, и в гимназии отрицали, что инцидент имел место.

Они сейчас говорят, что мой ребенок все, соответственно, придумала, все это придумала, такого не может быть. Что ее просто вывели на секунду, чтобы она успокоилась,

– заявила военнослужащая.

СМИ пообщались с председателем родительского комитета Лилией. Она отметила, что от других родителей жалоб на общение на русском во время уроков английского языка не было.

Только когда в гимназию приехали журналисты, директор учебного заведения сообщил об инциденте городское управление образования. Там заявили, что несмотря на заключение школьной комиссии, будут дополнительно разбираться в ситуации.

Какие результаты расследования?

Директор гимназии Евгений рассказал, что после скандала создали специальную комиссию, которая разбиралась в ситуации. Она пришла к выводу, что педагог не говорила на русском. Но преподавательница выставила ребенка за дверь класса.

Он рассказал, что за нарушение педагогической этики учительнице английского был вынесен выговор. Евгений заявил, что расследование дошло до таких результатов после комментариев от педагогини, которая проводила урок и ее коллеги, что присутствовала в классе.

Начальница городского управления образования, Елена Яковенко, заверила, что будет дополнительно разбираться в ситуации.

Факт того, что учительница общалась на русском, не подтвердился. Впрочем, я в кабинете не была, и я не могу утверждать это, но понимаю, насколько важен сегодня этот вопрос – соблюдения языкового закона,

– заявила чиновница.

Мать ученицы также обратилась с жалобой к представителю уполномоченного по защите государственного языка Кристине Головачевой. Омбудсмен пообещала проверить работу учительницы и поставить вопрос о ее профнепригодности, если инцидент повторится.

Оксана требовала увольнения преподавательницы английского. Евгений не позволил журналистам пообщаться с педагогом, потому что она плохо чувствует себя после скандала.

Нарушение языкового законодательства

Языковой омбудсман Елена Ивановская заявила о том, что в Украине стоит увеличить в 10 раз штрафы за нарушение норм использования украинского языка. Она отметила, что санкции будут применяться против тех, кто не реагирует на замечания в течение длительного времени.

Она также рассказала, что в 2025 году 70% людей из бизнеса и интернет-среды не соблюдали закон о языке. Государственный контроль за использованием украинского языка вырос на 32%, а количество административных дел за языковые нарушения увеличилось на 63%.