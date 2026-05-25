Об этом сообщило Суспильное.

Смотрите также В Харькове прогремел взрыв: на город летела скоростная цель

Что известно о взрыве в Днепре?

Воздушная тревога в Днепровском районе была объявлена ​​в 11:53. Регион находился под угрозой ударов российской баллистики.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении скоростной цели на Днепр. Уже около 12:06 местные услышали звук взрыва.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Пока нет подробностей от местной власти или служб относительно последствий вражеского террора.

Обратите внимание! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в телеграмм-канале 24 Канала.

Последствия недавних взрывов

Также Россия запустила баллистику по Дергачам в пригороде Харькова. В результате удара один человек погиб и двое пострадали.

До этого в результате атаки на Павлоград на Днепропетровщине была повреждена многоэтажка. Известно о пяти пострадавших, троих из которых госпитализировали.

Накануне российские террористы массированно атаковали Киев. От ударов пострадали около 300 зданий, в большинстве своем жилые дома. Известно о 87 раненых людях.