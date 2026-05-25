Про це повідомило Суспільне.

Дивіться також У Харкові прогримів вибух: на місто летіла швидкісна ціль

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Повітряну тривогу у Дніпровському районі оголосили об 11:53. Регіон був під загрозою ударів російської балістики.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух швидкісної цілі на Дніпро. Вже близько 12:06 місцеві почули звук вибуху.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Наразі немає подробиць від місцевої влади чи служб щодо наслідків ворожого терору.

Зверніть увагу! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна в телеграм-каналі 24 Каналу.

Наслідки нещодавніх вибухів

Також Росія запустила балістику по Дергачах, що у передмісті Харкова. Внаслідок удару одна людина загинула та двоє постраждали.

До цього внаслідок атаки на Павлоград на Дніпропетровщині було пошкоджено багатоповерхівку. Відомо про п'ятьох постраждалих, трьох з яких госпіталізували.

Напередодні російські терористи масовано атакували Київ. Від ударів постраждали близько 300 будівель, здебільшого житлові будинки. Відомо про 87 поранених людей.