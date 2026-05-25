Близько 11:52 на Харківщині та у низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Що відомо про удар по передмістю Харкова?

Близько 11:57 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Харківщині. Монітори зазначили, що запустили її з російського Воронежа.

За лічені секунди у місті почули вибухи.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що попередньо, ворог завдав ракетного удару по Дергачах.

Встановлюємо всі обставини атаки. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила,

– йдеться у повідомленні чиновника.

Зауважимо, що Дергачі розташовані у передмісті Харкова.

Майже одночасно разом з ударом по Харкову ворог атакував Дніпро. Туди теж полетіла балістика. Цього разу – з Таганрогу.

Нагадаємо, що вранці Росія також вдарила дронами по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Пошкоджень зазнала багатоповерхівка. Станом на 11:00 влада повідомляла про 5 постраждалих, серед яких – 6-річний хлопчик. Троє дорослих ушпиталені. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.