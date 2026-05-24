Повітряні сили повідомляють про те, що у небі над Україною фіксуються ворожі дрони. 24 Канал зібрав головне про ворожу атаку.
Дивіться також Росія обрала цілі як привід ударити по Києву: "Флеш" розкрив суть нічної атаки
Де фіксують ворожі дрони?
У яких регіонах оголошена загроза ворожих БпЛА: дивіться на карті
Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Постраждалих внаслідок атаки дрона у Чернігові – немає.
24 травня на території Чернігова зафіксовано падіння ворожого безпілотника.
За двома адресами внаслідок вибухової хвилі пошкоджено. В одному випадку – вікна приватного будинку, в іншому – господарську будівлю.
У Чернігові пролунали вибухи!
У Харкові зафіксували влучання ворожого "Шахеду" у Київському районі міста.
У Харкові пролунав вибух!
Чернігівщина: реактивний БпЛА на Чернігів.
Чернігівщина: реактивний БпЛА повз Гончарівське курсом на південь.
Одещина: БпЛА на Григорівку/Білярі з акваторії.
БпЛА на Харків із заходу.
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини.
Декілька ворожих БпЛА у районі Харкова. Перебувайте в укриттях.
Одещина: БпЛА у напрямку населеного пункту Південне з акваторії Чорного моря.