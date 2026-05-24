Воздушные силы сообщают о том, что в небе над Украиной фиксируются вражеские дроны. 24 Канал собрал главное о вражеской атаке.
Смотрите также Россия выбрала цели как повод ударить по Киеву: "Флеш" раскрыл суть ночной атаки
Где фиксируют вражеские дроны?
В каких регионах объявлена угроза вражеских БпЛА: смотрите на карте
Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Пострадавших в результате атаки дрона в Чернигове – нет.
24 мая на территории Чернигова зафиксировано падение вражеского беспилотника.
По двум адресам в результате взрывной волны повреждены. В одном случае – окна частного дома, в другом – хозяйственное здание.
Черниговщина: реактивный БПЛА на Чернигов.
Черниговщина: реактивный БПЛА мимо Гончаровского курсом на юг.
Одесская область: БпЛА на Григорьевку/Беляри из акватории.
БПЛА на Харьков с запада.
Реактивный БПЛА на севере Черниговщины.
Несколько вражеских БПЛА в районе Харькова. Оставайтесь в укрытиях.
Одесская область: БпЛА в направлении населенного пункта Южное из акватории Черного моря.