Як відпрацювали сили ППО, розповіли у Повітряних силах.

Як відпрацювала ППО?

З 17:30 24 травня до ранку 25 травня росіяни атакували 262 ударними БпЛА типу Shahed (у тому числі реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія". Летіли вони із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Гвардійське на території окупованого Криму.

Повітряну атаку Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, ППО збила/подавила 246 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

На жаль, є влучання 10 безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на ще 7 локаціях.

Зверніть увагу! Атака триває, в повітряному просторі є ще декілька російських БпЛА. Дотримуйтеся правил безпеки!

