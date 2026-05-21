Про це інформує Суспільне та Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Вкотре за день у Дніпрі гримлять вибухи. Надвечір о 16:26 у телеграм-каналі Повітряних сил з'явилось попередження про рух ворожого ударного безпілотника безпосередньо над містом.

Вже за хвилину ЗМІ написали, що у місті прогримів вибух.

Наразі наслідки атаки та масштаби руйнувань уточнюються.

Які наслідки попереднього удару по Дніпру?

Вранці 21 травня у місті щонайменше двічі гриміли вибухи.

Внаслідок атаки близько 7 ранку поранення отримали дві жінки віком 58 та 35 років – наразі вони лікуються амбулаторно.

Окрім того, місцева влада повідомила про руйнування у місті. Через удар російських дронів пошкоджено квартиру на останньому поверсі п'ятиповерхового будинку. Тоді як вибухова хвиля розтрощила кілька сусідніх будинків – там повилітали вікна.

Також атаки зазнав Кривий Ріг. Там внаслідок атаки понівечене підприємство, поранень зазнав 34-річний чоловік.

Згодом стало відомо, що вночі підрозділи ПвК "Схід" збили над Дніпропетровщиною 17 БпЛА ворога.