Про це повідомили у Дніпровській обласній клінічній лікарні Мечникова.

Які наслідки після атаки на лікарню Мечникова?

У лікарні розповіли, що ніч була надважкою. Це було уже не перше її пошкодження.

"Ворожі шахеди знову цілили по нашому місту, і в черговий раз поранень зазнала наша рідна лікарня Мечникова", – написали на сторінці медустанови.

Нагадаємо, у жовтні 2024 Росія атакувала Дніпро балістичними ракетами. Тоді постраждала лікарня Мечникова та інші об'єкти у радіусі 600 метрів. Того вечора загинули 4 людини, ще 21 особа отримала поранення. На момент атаки всередині було понад 1700 пацієнтів та працівників. У мережі показували момент атаки на лікарню.

Працівники лікарні розповіли, що цього разу у приміщенні повилітали шибки, вікна, посікло стіни та пошкодило корпуси.

Але медики продовжують працювати та надавати допомогу людям.

Ми поранені, але ми не зупинилися ні на хвилину. Усі підрозділи працюють. Кожне життя, яке довірено нам, під надійним захистом. Ми тримаємо медичний фронт Дніпра і всієї країни. Не здаємося. Працюємо попри все,

– зазначили у лікарні Мечникова.

Довідково. Обласна клінічна лікарня імені Мечникова – одна з найстаріших багатопрофільних лікувальних медичних установ України, обласний центр спеціалізованої хірургічної допомоги. Їй майже 230 років.

Що відомо про атаку на Дніпро?

Унаслідок атаки 18 травня у Дніпрі постраждали 28 людей, серед них – 5-місячна дитина. Було пошкоджено близько 56 будинків та майже 2 дві тисячі.

Одне із влучань було по складу, де зберігалася піротехнічна продукція. Окрім того, був удар й по енергооб'єктах.

А вранці 19 травня Росія трьома балістичними ракетами вдарила по об'єктах інфраструктури Нафтогазу на Дніпропетровщині.

Небезпека російських атак зростає

Загроза ударів з боку Росії зростає. Військовий експерт і фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що російські "Ланцети" почали працювати в режимі повного радіомовчання аж до моменту атаки. Це робиться спеціально, щоб українська ППО не могла вчасно зреагувати на загрозу.

Варто зазначити, що у 2025 році Росія здійснила майже 55 тисяч запусків дронів по території України, а це приблизно у 5 разів більше, ніж у 2024.

Інтенсивність не спадає – у квітні 2026 кількість атак БпЛА зросла на 400 у порівнянні з березнем. Експерти припускають, що така динаміка може зберігатися надалі.

Як зазначив колишній співробітник СБУ Івана Ступака 24 Каналу, Росія має потенціал суттєво наростити масштаби використання дронів уже до завершення цього року. Якщо війна триватиме, то загальна кількість запущених БпЛА за рік може сягнути 70 – 75 тисяч.

Тим часом головний редактор Defense Express Олег Катков припустив, що до кінця 2026 країна-терористка зможе виробляти близько 450 БпЛА різних типів щодня, приблизно 55% із них будуть "Шахедами".