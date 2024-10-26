Головний лікар розповів, що у приміщенні медзакладу багато пошкоджень. Про це пише "Радіо Свобода".

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Пошкоджень зазнали об'єкти у радіусі 600 метрів

"Не залишилося жодного вікна, жодної тумбочки, жодного апарату, який би не постраждав", – розповів про наслідки обстрілу головний лікар.

Він уточнив, що через обвалену стелю в операційних затримуються термінові операції для важкохворих пацієнтів.

Допомогу медзакладу уже пропонують різноманітні благодійні фонди з усієї України та світу.

Лікар зауважив, що увесь персонал лікарні залишається на робочих місцях та докладає усіх зусиль, щоб швидше відновити повноцінну роботу медзакладу.

Окрім лікарні, під час цієї атаки було пошкоджено багато житлових будинків, магазинів та автівок.

Вікна винесло у квартиру, винесло наскрізь в результаті вибуху. Вибух був дуже серйозний,

– розповів один із місцевих жителів.

Він додав, що пошкоджень зазнали об'єкти у радіусі 500 − 600 метрів від епіцентру прильоту.

Нагадаємо, що, за даними ДСНС, через обстріл Дніпра загинули 5 людей, ще 21 особа отримала поранення. Також було врятовано 2 людини, зокрема, одну дитину.

На місцях влучань досі тривають пошуково-рятувальні роботи.