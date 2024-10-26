Спершу повідомлялося, що в Дніпрі внаслідок атаки постраждали троє людей. Однак згодом у Дніпропетровській ОВА повідомили про трьох загиблих.
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У Дніпрі вже 3 загиблих і 10 постраждалих
Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 10 постраждалих. За його інформацією, поранення отримав 17-річний хлопець.
Повідомляється, що госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Серед постраждалих у Дніпрі також 8-річна дівчинка. Лисак повідомив, що дитину доставили до лікарні. Очільник ОВА повідомив, що стан дівчинки – середньої тяжкості.
Вночі Сергій Лисак заявив, що кількість травмованих у Дніпрі зросла до 13. Троє з постраждалих – діти.
Відомо, що внаслідок обстрілу Дніпра частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Крім того, пошкоджені 4 багатоквартирні будинки й один з медзакладів.
Додамо, що ввечері 25 жовтня росіяни за допомогою "Шахедів" атакували Київ та влучили в багатоповерхівку. Унаслідок атаки окупантів у Києві загинула дитина.